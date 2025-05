Wielka atrakcja w Krakowie. Niedostępny zwykle obiekt można będzie zwiedzić

Muzeum Twierdzy Kraków ogłosiło dwa terminy zwiedzania rzadko udostępnianego dla ruchu turystycznego Fortu Skała - wyjątkowego obiektu militarnego, pierwszego fortu pancernego Twierdzy Kraków, który został w ten sposób przebudowany w latach 1884-1886 z fortu półstałego, według projektu szwajcarskiego generała Daniela Salis-Soglio. Fort 38 Skała stanowił zachodnie czoło Twierdzy Kraków jako główny obiekt całego III sektora obronnego, broniącego terenów między dolinami Rudawy i Wisły.

Fort 38 Skała był nie tylko pierwszym w Twierdzy Kraków fortem pancernym, ale też jednym z tylko dwóch fortów typu górskiego w całym systemie (obok Fortu 53a Winnica). Oznaczało to jego adaptację do trudnych warunków terenowych i konieczność maksymalnego wykorzystania niewielkiej powierzchni szczytu wzgórza. Tutaj pojawiło się szczególne rozwiązanie: wszystkie główne elementy fortu zostały spiętrzone na kilku poziomach, co czyniło obiekt niezwykle zwartym i trudnym do zdobycia.

Dobrze zachowany relikt wojskowy zaadaptowano na obserwatorium

Dzieje fortu są równie ciekawe jak wspomniany sposób budowy, zastosowano tutaj bowiem różne niebanalne rozwiązania.

- Cały Fort otacza dookoła głęboka na 6 metrów, wykuta w twardej skale fosa, wzmocniona dodatkowo betonem; już samo jej pokonanie wydaje się niemożliwe, a cóż dopiero sforsowanie jej pod ogniem z ukrytych w fosie trzech podwójnych kaponier: jednej szyjowej i dwóch barkowych; ich zabójcze uzbrojenie tworzyły kartaczownice za pancernymi płytami - przypomina serwis Forty CK.

Zamontowano tam też stalową wieżę pancerną Grusona wraz z armatami, która niestety nie przetrwała późniejszych przemian. Była wcześniej głównym elementem obronnym fortu, oraz unikatowym zabytkiem w skali Polski. Fort 38 Skała jest jednak ogółem dobrze zachowany, co jest wielkim atutem w kontekście zwiedzania i poznawania jego historii.

Sekrety Twierdzy Kraków. Poznaj wyjątkowy Fort Skała

Fort Skała nie brał udziału w walkach I wojny światowej, nie ucierpiał też podczas II wojny światowej. Podczas dwudziestolecia międzywojennego pozostał własnością wojska, był nawet remontowany. Obecnie to także niezwykłe miejsce, gdzie historia spotyka się z nauką, bowiem w 1953 roku obiekt został przekazany na cele badawcze. I tak od lat mieści się tu siedziba Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie trwają ważne badania - na przykład podczas zaćmienia Słońca w czerwcu 1954 r. wykonano tu pierwsze w Polsce pomiary radioastronomiczne.

Teraz można skorzystać z szansy zwiedzania Fortu 38 Skała w Krakowie - ogłoszono dwa terminy spaceru z przewodnikiem "Śladami Twierdzy Kraków", podczas którego będzie można dowiedzieć się więcej o tym wyjątkowym obiekcie wojskowym. Warto wybrać się na zwiedzanie 1 lub 15 czerwca, ponieważ na co dzień ten niezwykły obiekt nie jest dostępny dla turystów. To okazja, by poczuć atmosferę historycznego miejsca, które zwykle jest niedostępne i niejako owiane tajemnicą, oraz dowiedzieć się o ciekawych rozwiązaniach zastosowanych przy budowie. Wokół Fortu krążą też różne legendy o zagadkowych tunelach i znikających żołnierzach, co jeszcze dodaje smaku odwiedzinom tego niedostępnego na co dzień miejsca. Na przykład podaje się, że w 1910 roku cała załoga fortu zniknęła bez śladu. Nie znaleziono żadnych oznak walki ani ucieczki, a sprawa do dziś pozostaje zagadką.

Czy Fort 38 Skała można zwiedzać? Jest rzadka okazja, znamy ceny biletów

Dodatkowym atutem czerwcowej wyprawy jest możliwość poznania szerszego kontekstu obronnego Krakowa, ponieważ spacer obejmuje także Fort Bielany, a zwiedzający zobaczą w trakcie wycieczki np. baterię artylerii ciężkiej i szaniec. Poza tym w Forcie Skała zwiedzający będą mogli posłuchać też o tajemnicach astronomii, o których opowiedzą pracownicy Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wizyta w forcie podczas czerwcowych spacerów to więc nie tylko wyjątkowa lekcja historii, ale też niepowtarzalna przygoda, która na długo może pozostać w pamięci.

Koszt biletu to 35 zł wersja normalna i 25 zł ulgowa, dzieci poniżej lat 7 mają wstęp bezpłatny. Bilety powinno się rezerwować, zgodnie z wytycznymi Muzeum Twierdzy Kraków. Oferta dotyczy ok. 3,5-godzinnego spaceru i zwiedzania. Muzeum zapytane o dodatkowe terminy zaznaczyło, że nie jest w stanie na ten moment podać informacji o tym, kiedy będzie kolejna możliwość zwiedzania Fortu Skała. W ubiegłym roku było to możliwe we wrześniu, podczas Dni Twierdzy Kraków. Organizacja spacerów z przewodnikiem w czerwcu stwarza więc nową okazję zwiedzania Fortu Skała.

