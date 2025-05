To prawda, że osoby z jasną karnacją są bardziej narażeni na raka skóry w porównaniu do ciemniejszej, jednak to osoby ciemnoskóre mają mniejsze szanse na przeżycie czerniaka, jak podaje American Cancer Society.

Nie żałuj również kremu, by chronić swoje ciało - lepiej nałożyć go więcej niż mniej. Powinno go być około 2 mg na 1 cm2 powierzchni skóry. Jeśli skóra otrzyma zbyt mało kremu, znacząco obniży to poziom ochrony.