Spis treści: Sygnał Wi‑Fi tłumiony przez ściany Wojna o pasmo, czyli dlaczego sąsiad zagłusza twoje Wi‑Fi Stary router Wi‑Fi i wąskie gardło Urządzenia domowe, które zagłuszają Wi‑Fi Aktualizacja routera ma znaczenie

Wi‑Fi nie lubi przeszkód. Każda ściana, sufit czy wnęka działa jak bariera, która osłabia sygnał. W szczególności dotyczy to pasma 5 GHz, które oferuje wyższe prędkości, ale ma mniejszą zdolność przenikania przez materiały budowlane. Jeśli router stoi w kącie mieszkania, przy podłodze albo za telewizorem, sygnał musi pokonać zbyt wiele przeszkód i dociera do urządzeń w stanie, w którym ledwo zipie. Efekt? W jednym pokoju prędkość jest świetna, w drugim zaledwie ułamek tego, za co płacisz.

Jeśli twój domowy internet ledwo dowozi, przenieś router w miejsce bardziej centralne i ustaw go jak najwyżej. Lepszym wyborem będzie szafka niż podłoga. Jeśli masz większe mieszkanie lub kilka pomieszczeń oddzielonych masywnymi ścianami, rozważ system mesh Wi‑Fi, który tworzy jedną, mocną sieć w całym domu. Czasem wystarczy jeden dodatkowy punkt dostępu, by internet ruszył z kopyta.

Nawet najlepszy router nie pomoże, jeśli w twoim bloku pracuje kilkanaście sieci, które wykorzystują te same kanały. Routery ustawione fabrycznie działają zwykle na automacie, co oznacza jedno: większość mieszkańców korzysta z identycznych częstotliwości, a pasmo jest zapchane do granic.

W efekcie twoje urządzenia muszą "przekrzykiwać" sygnały z sąsiednich mieszkań, a Wi‑Fi działa jak autobus w godzinach szczytu. Niby jedzie, ale powoli. Najbardziej podatne na takie zakłócenia jest pasmo 2,4 GHz, bo ma tylko kilka realnie używalnych kanałów. Jeśli mieszkasz w bloku, praktycznie na pewno dzielisz te kanały z innymi użytkownikami.

Tu nie ma co zdawać się na fabryczne ustawienia, z których korzystają wszyscy. Ręczne ustawienie mniej zatłoczonego kanału lub przejście na pasmo 5 GHz (albo 6 GHz w przypadku Wi‑Fi 6E) często daje natychmiastowy efekt.

Możesz mieć ultraszybki światłowód, ale jeśli router pamięta jeszcze czasy Wi‑Fi 4 (802.11n), to fizycznie nie jest w stanie przepuścić pełnej prędkości. Starsze modele często kończą się na 100-150 Mb/s, a nawet jeśli działają szybciej, mają słabe anteny, wolne procesory i mało efektywne zarządzanie wieloma urządzeniami.

Współczesne mieszkania potrafią mieć po kilkanaście sprzętów podłączonych jednocześnie. Korzystamy z telewizorów, konsoli, telefonów, do tego dochodzą inteligentne żarówki, kamery, głośniki, roboty sprzątające. Stary router zwyczajnie się zapcha, bo nie został zaprojektowany do obsługi tylu połączeń.

Jeśli chcesz realnie wykorzystać szybki internet, minimalny standard to Wi‑Fi 5, a najlepiej Wi‑Fi 6 lub nowsze. Często wystarczy jeden telefon do operatora, który widzi, jakim sprzętem dysponujemy. Firmy nie robią problemu z wymianą routera, trzeba im jednak oddać stare urządzenie.

To nie mit, zwykły sprzęt domowy potrafi skutecznie zakłócić sygnał. Największym problemem są urządzenia pracujące w tym samym paśmie co Wi‑Fi 2,4 GHz. Mikrofalówka to klasyk, ale lista jest znacznie dłuższa: bezprzewodowe słuchawki, kamerki, baby monitory, zabawki RC, urządzenia Bluetooth, a nawet niektóre zasilacze potrafią emitować zakłócenia.

W praktyce wygląda to tak: rano internet chodzi świetnie, ale gdy włączysz mikrofalówkę albo rozgrzeje się sąsiednia ładowarka, prędkość spada. Jeśli router stoi w kuchni lub koło AGD, problemy są niemal gwarantowane.

Najprostszym rozwiązaniem jest przestawienie routera jak najdalej od źródeł zakłóceń. Nie trzymaj go przy kuchence, mikrofalówce czy dużych zasilaczach. Jeśli masz dużo urządzeń Bluetooth, przejdź na pasmo 5 GHz, które znacznie rzadziej pada ofiarą takich interferencji. W mieszkaniach pełnych elektroniki sprawdza się też oddzielenie sieci 2,4 GHz i 5 GHz . Wtedy starsze sprzęty nie będą "mieszać" się nowocześniejszym urządzeniom.

Routery to w gruncie rzeczy małe komputery, więc potrzebują aktualizacji oprogramowania. Tymczasem większość użytkowników nigdy nie zagląda do panelu administracyjnego, a producenci regularnie poprawiają wydajność, stabilność i bezpieczeństwo Wi‑Fi. Brak aktualizacji oznacza gorszą optymalizację działania anten oraz większą podatność na zakłócenia. Często wiążą się z tym również problemy z obsługą nowych urządzeń.

Dlatego warto odrzucić na bok mity o tym, że po aktualizacji sprzęt zaczyna się psuć. W niektórych modelach update'y potrafią zwiększyć rzeczywistą prędkość o kilkanaście procent. To darmowy "tuning", z którego mało kto korzysta.

