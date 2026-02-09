Spis treści: Kiedy startuje Twój e-PIT? Kluczowe daty w 2026 roku Do kiedy trzeba złożyć PIT? Ostateczny termin mija w kwietniu Jak rozliczyć PIT przez internet i dlaczego warto to zrobić online? Ulgi podatkowe w 2026 roku

Kiedy startuje Twój e-PIT? Kluczowe daty w 2026 roku

Każdego roku miesiąc luty to czas oczekiwania na rozpoczęcie akcji podatkowej. W 2026 Krajowa Administracja Skarbowa przygotowaniem elektronicznych rozliczeń podatkowych Twój e-PIT zajmuje się od 4 do 14 lutego tak, aby 15 lutego w usłudze pojawiły się gotowe, wstępnie wypełnione deklaracje PIT za 2025 rok.

Dzień 15 lutego to kluczowa data, ponieważ od tego momentu będzie można potwierdzić swoje zeznanie podatkowe. A to jest obowiązkowe dla wszystkich osób, które w 2025 roku uzyskały dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce. Co ważne, dotyczy to zarówno zatrudnionych na etacie, jak i zleceniobiorców. Rozliczyć muszą się także osoby prowadzące działalność gospodarczą, emeryci, studenci oraz osoby osiągające dochody z najmu czy kapitałów pieniężnych.

Jaką deklarację podatkową wybrać? Wszystko zależy od dochodu i formy zatrudnienia. Pracownicy, zleceniobiorcy i wykonawcy umów o dzieło, którzy otrzymali PIT-11, muszą złożyć PIT-37. Z kolei osoby, które prowadzą działalność gospodarczą (w zależności od wybranej formy opodatkowania skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt) muszą wypełnić formularz PIT-36, PIT-36L lub PIT-28. Jeśli rozliczenie podatku za 2025 rok odbywa się wspólnie z małżonkiem, wystarczy, że jeden z nich przy rozliczaniu PITa zaznaczy odpowiednią rubrykę i wprowadzi dane małżonka. Na deklaracji również wystarczy podpis jednej osoby.

Do kiedy trzeba złożyć PIT? Ostateczny termin mija w kwietniu

Czasu na rozliczenie PIT podatnicy mają spory zapas. W praktyce bowiem rozliczenie PIT za 2025 rok można składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2026 r. A to oznacza, że na spełnienie obowiązku mamy dokładnie dwa i pół miesiąca. Mówimy tu o ppodatnikach osiągających dochody z tytułu umowy o pracę, umów cywilno-prawnych, emerytur i rent. Oczywiście szybsze złożenienie zeznania podatkowego przynosi korzyści, na przykład w postaci otrzymania zwrotu podatku znacznie wcześniej.

Warto jednocześnie zapisać inne daty, które determinują to, do kiedy trzeba złożyć PIT. Niektórzy mają na to znacznie mniej czasu, a szczegółowy harmonogram wygląda następująco:

PIT-28 (ryczałt) można składać już od 1 stycznia 2026 r., ale termin mija 28 lutego 2026 r.;

wstępnie wypełnione deklaracje PIT-37 i PIT-38, jeśli nie zostaną zaakceptowane lub poprawione, zostaną automatycznie uznane za złożone po 30 kwietnia 2026 r.;

zmiana organizacji pożytku publicznego możliwa jest do 1 czerwca 2026 r.

Warto również pamiętać, że podatnik ma prawo złożyć korektę zeznania podatkowego. Na to mamy kilka lat, bo maksymalny termin ustalono aż do 31 grudnia 2031 r. Jeżeli składamy zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-39 oraz PIT-38 z dochodami kapitałowymi niewykazanymi przez płatnika to bardzo ważne jest, aby nie zapomnieć, że te należy rozliczyć samodzielnie. Tu obowiązuje końcowa data 30 kwietnia 2026 r.

Jak rozliczyć PIT przez internet i dlaczego warto to zrobić online?

Rozliczenie przez internet jest możliwe dzięki usłudze Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym. Działa przez całą dobę i można z niej skorzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl.

Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się za pośrednictwem login.gov.pl, identyfikując się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikacją mObywatel. Te formy logowania pozwalają w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności e-Urzędu Skarbowego. Dodatkowo do samej usługi Twój e-PIT można zalogować się także danymi podatkowymi.

Jak rozliczyć PIT przez internet? Po zalogowaniu się w formularzach udostępnionych w usłudze Twój e-PIT znajdziemy dane, do których dostęp ma Krajowa Administracja Skarbowa. Co bardzo ważne - należy obowiązkowo sprawdzić przygotowane rozliczenie. Jeżeli wszystko się zgadza, czyli sposób rozliczenia, ulgi podatkowe czy przekazanie 1,5% podatku, rozliczenie wystarczy tylko zaakceptować. Jeśli coś się nie zgadza, możemy wprowadzić zmiany. System jest prosty i intuicyjny.

Złożenie deklaracja poprzez usługę Twój e-PIT ma wiele zalet, ale tą podstawową jest przede wszystkim szybkość zeznania. Nie musimy wychodzić z domu, a deklaracja może zostać złożona w kilka minut bez konieczności pojawianie się w urzędzie. Warto jednak pamiętać, że PIT ciągle możemy rozliczyć stacjonarnie. Nie musimy robić tego online przez Twój e-PIT. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, warto skorzystać z pomocy urzędników.

Ulgi podatkowe w 2026 roku

Podczas rozliczania z dochodów nie należy zapominać o podatkowych ulgach. Te to preferencje, które pozwalają obniżyć podstawę opodatkowania lub kwotę samego podatku PIT. W konsekwencji skutkuje to zmniejszeniem należności względem urzędu skarbowego, a w niektórych sytuacjach pozwala otrzymać zwrot nadpłaty. Jaki są ulgi podatkowe w 2026 roku? Są to między innymi:

ulga na dziecko (jedno dziecko to 1112,04 zł, a czworo to już 6924,12 zł);

ulga termomodernizacyjna (do 53 000 zł);

ulga na internet (rachunki za internet do 760 zł);

ulga rehabilitacyjna;

ulga na powrót (uldze podlegają przychody uzyskane od stycznia do grudnia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł);

ulga dla krwiodawców;

ulga na nowe technologie;

ulga odsetkowa;

darowizny kościelne;

darowizny na cele pożytku publicznego;

darowizny na cele edukacyjne dla szkół;

ulga dla młodych;

ulga dla pracujących seniorów;

ulga 4+ dla rodzin wielodzietnych;

ulga na terminal;

ulga na zatrudnienie żołnierzy wojsk (OT) i (AR) - ulga żołnierska;

ulga na prototyp;

ulga na zabytki;

ulga na spółkę alternatywną.

W polskim prawie podatkowym, a o czym warto pamiętać, istnieje także zwrot nienależnie pobranych świadczeń, odliczenie składek zdrowotnych i składek ZUS, odliczenie składek zdrowotnych i wpłaty na IKZE. Te również warto uwzględnić podczas składania zeznania podatkowego za 2025 rok.

