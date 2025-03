Pokrywa lodowa na świecie osiągnęła w lutym rekordowo niski poziom

Choć El Niño już przeszło do historii, to wysokie temperatury nie opuściły nas, przynosząc w lutym kolejne niechlubne rekordy. Według Copernicus Climate Change Service luty 2025 r. był trzecim najcieplejszym miesiącem w historii pomiarów. To kontynuacja trendu ocieplenia, który obserwuje się od 2023 roku. Co za tym idzie, globalna pokrywa lodowa osiągnęła rekordowo niski poziom.