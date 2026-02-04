Apple TV odkrywa karty. Takiej lawiny premier jeszcze nie było

Największym echem odbiła się zapowiedź czwartego sezonu "Teda Lasso", który ma zadebiutować już latem. To jednak niejedyny powrót, na który czekają widzowie - Apple TV zaprezentowało zwiastun drugiego sezonu "Monarch: Dziedzictwo potworów" oraz fragmenty nadchodzącej odsłony serialu "O jedno cię proszę".

Na scenie pojawili się także twórcy i obsada nagradzanych tytułów Apple Originals, potwierdzając dalszy rozwój takich produkcji jak "Studio", "Jedyna", "Terapia bez trzymanki", "Znajomi i sąsiedzi" oraz "Sugar".

Nadchodzący rok na Apple TV zdominują mocne nazwiska. W "Kobietach niedoskonałych" wystąpi gwiazdorskie trio: Elisabeth Moss, Kerry Washington i Kate Mara.

W "Margo jest spłukana" główne role zagrają Elle Fanning i Michelle Pfeiffer, a w twarzą serialu "Lucky" została Anya Taylor-Joy.

Segment filmowy również doczeka się intensywnego rozwoju. Po sukcesie filmu "F1", który stał się najbardziej kasowym filmem sportowym w historii, Apple stawia na kolejne produkcje pełnometrażowe. W 2026 roku subskrybenci zobaczą m.in. "Skutki uboczne", "Dink", "Katastrofę w duecie", "Matchbox: film" oraz "Drogę wojowniczego dzieciaka".

Nowości Apple TV. Jakie filmy i seriale zobaczymy w 2026 roku?

"Terapia bez trzymanki" trzeci sezon

"Terapia bez trzymanki" to nominowany do nagrody Emmy serial komediowy, stworzony przez laureatów Emmy Billa Lawrence'a i Bretta Goldsteina. Opowiada historię pogrążonego w żałobie terapeuty (Segel), który zaczyna łamać zasady i mówi swoim pacjentom, co naprawdę myśli. Lekceważąc zasady etyki zawodowej, dokonuje głębokich zmian w życiu innych osób oraz w swoim. W serialu występują Christa Miller, nominowana do Emmy Jessica Williams, Luke Tennie, nominowany do Emmy Michael Urie, Lukita Maxwell oraz Ted McGinley. W trzecim sezonie gościnnie występują Brett Goldstein, Damon Wayans Jr., Wendie Malick i Cobie Smulders, a także Jeff Daniels oraz wielokrotnie nagradzany aktor i aktywista Michael J. Fox, Candice Bergen, Sherry Cola i Isabella Gomez. Serial został przedłużony na 4 sezon.

"Wieczność". Premiera: 13 lutego 2026 r.

Film "Wieczność" powstał we współpracy z A24. W zaświatach, dusze mają tydzień na podjęcie decyzji, gdzie spędzą wieczność. Joan (Elizabeth Olsen) staje przed trudnym wyborem między mężczyzną, z którym spędziła całe życie (Miles Teller), a swoją pierwszą miłością (Callum Turner), który zmarł młodo i przez dekady czekał na jej przybycie. W obsadzie filmu znaleźli się również John Early, Olga Merediz oraz laureatka Oscara Da'Vine Joy Randolph. Ta romantyczna komedia została wyróżniona Certified Fresh na Rotten Tomatoes.

Film "Wieczność" został wyreżyserowany i napisany przez Davida Freyne'a.

"O jedno cię proszę" drugi sezon. Premiera: 20 lutego 2026 r.

Serial "O jedno cię proszę" oparty jest na sequelu uznanej powieści Laury Dave "The First time I Saw Him," numeru 1 na liście bestsellerów New York Timesa i rekomendacji Reese's Book Club. W drugim sezonie, Owen wraca po 5 latach ukrywania się; Hanna i jej pasierbica Bailey muszą znaleźć sposób, by ponownie połączyć rodzinę, zanim przeszłość o sobie przypomni. U boku Garner występują Angourie Rice, David Morse, Nikolaj Coster-Waldau, a także nowi członkowie obsady: Judy Greer i Rita Wilson.

"Monarch: Dziedzictwo potworów" drugi sezon. Premiera: 27 lutego 2026 r.

Drugi sezon serialu "Monarch: Dziedzictwo potworów," z udziałem Kurta Russella, Wyatta Russella, Anny Sawai, Kiersey Clemons, Rena Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippetta i Andersa Holma, rozpoczyna się w momencie, gdy los organizacji Monarch, i całego świata, wisi na włosku.

Dramatyczna saga odsłania pogrzebane sekrety, które ponownie jednoczą naszych bohaterów (oraz złoczyńców) na Wyspie Czaszki Konga, a także w nowej, tajemniczej wiosce, gdzie z morza wyłania się mityczny Tytan. Echa przeszłości rezonują z teraźniejszością, zacierając granice między rodziną, przyjacielami i wrogami.

"Kobiety niedoskonałe". Premiera: 18 marca 2026 r.

Serial "Kobiety niedoskonałe," w którym występują Elisabeth Moss i Kerry Washington, oparty jest na powieści Araminty Hall o tym samym tytule i opowiada o zbrodni, która burzy życie trzech przyjaciółek. Niekonwencjonalny thriller porusza kwestie poczucia winy i sprawiedliwości, miłości i zdrady oraz wyborów, które na zawsze zmieniają ludzkie życie. Wraz z rozwojem wydarzeń na jaw wychodzi prawda, że nawet najbliższe przyjaźnie nie zawsze są tym, czym się wydają.

"For All Mankind" sezon piąty. Premiera: 27 marca 2026 r.

"For All Mankind" to serial science fiction, stworzony przez Ronalda D. Moore'a, Matta Wolperta i Bena Nediviego. Akcja piątego sezonu rozgrywa się kilka lat po przejęciu asteroidy Goldilocks. Happy Valley rozrosło się w tętniącą życiem kolonię z tysiącami mieszkańców oraz bazę wypadową dla nowych misji, które zaprowadzą ludzkość jeszcze dalej w głąb Układu Słonecznego. Jednak gdy ludzie zaczynają domagać się zaprowadzenia prawa i porządku na Czerwonej Planecie, napięcia między mieszkańcami Marsa a ich dawną ojczyzną przybierają na sile.

W piątym sezonie do swoich ról powracają Joel Kinnaman, Toby Kebbell, Edi Gathegi, Cynthy Wu, Coral Peña, Wrenn Schmidt oraz dołączają Mireille Enos, Costa Ronin, Sean Kaufman, Ruby Cruz oraz Ines Asserson. Serial jest produkowany dla Apple TV przez Sony Pictures Television.

"Znajomi I sąsiedzi" sezon drugi. Premiera: 3 kwietnia 2026 r.

Jeszcze przed premierą drugiego sezonu, serial "Znajomi i sąsiedzi" z nominowanym do Emmy Jonem Hammem w roli głównej, otrzymał zamówienie na trzeci sezon.

Po hańbiącym zwolnieniu Andrew "Coop" Cooper (Hamm), menedżer funduszu hedgingowego, który przeżywa niedawny rozwód, zaczyna okradać domy swoich sąsiadów w niezwykle zamożnej dzielnicy Westmont Village. Szybko odkrywa, że sekrety i skandale ukryte za fasadami bogatych posiadłości mogą być o wiele bardziej niebezpieczne, niż mógłby sobie wyobrazić. W drugim sezonie Andrew Cooper nadal okrada domy w sąsiedztwie aż do momentu, gdy nowy sąsiad grozi ujawnieniem jego tajemnic i narażeniem jego rodziny na niebezpieczeństwo.

"Skutki uboczne". Premiera: 10 kwietnia 2026 r.

"Skutki uboczne" to czarna komedia, w której Reef Hawk (Reeves), uwielbiany hollywoodzki gwiazdor, musi zmierzyć się z ukrytymi demonami, gdy zaczyna być szantażowany tajemniczym nagraniem, które może zrujnować jego wizerunek i karierę. Przy wsparciu swoich najlepszych przyjaciół, Kyle (Diaz) i Xandera (Bomer), oraz prawnika Iry (Hill), Reef wyrusza w duchową podróż, aby naprawić wszystkie wyrządzone krzywdy i odnaleźć szantażystę. Scenarzysta i reżyser Jonah Hill w unikalny sposób ukazuje szaloną, ale oczyszczającą podróż Reefa, w której konfrontacja z przeszłością może okazać się jedyną drogą do uratowania przyszłości.

Obok Reevesa, Diaz, Bomera i Hilla, obsadę uzupełniają Martin Scorsese, Susan Lucci, Laverne Cox, David Spade, Atsuko Okatsuka, Roy Wood Jr., Kaia Gerber, Ivy Wolk i inni.

"Margo jest spłukana". Premiera: 15 kwietnia 2026 r.

Produkcja autorstwa wielokrotnego laureata nagrody Emmy Davida E. Kelleya, z nominowanymi do nagród Emmy i Złotego Globu Elle Fanning oraz do Oscara i Emmy Michelle Pfeiffer, które występują w rolach głównych i pełnią funkcję producentek wykonawczych. "Margo jest spłukana" to odważny, pełen ciepła i humoru dramat rodzinny śledzący losy Margo (Fanning), świeżo upieczonej studentki i aspirującej pisarki na życiowym zakręcie, córki byłej kelnerki z Hooters (Pfeiffer) i byłego zawodowego wrestlera (Offerman). Margo zostaje młodą matką. W obliczu rosnących kosztów utrzymania i coraz większych wyzwań musi znaleźć sposób na życie.

W serialu występują również laureatka Oscara Marcia Gay Harden, zdobywca Oscara i Emmy Greg Kinnear, Michael Angarano, Rico Nasty i Lindsey Normington.

"Criminal Record" drugi sezon. Premiera: 22 kwietnia 2026 r.

W drugim sezonie thrillera "Criminal Record" podczas wiecu politycznego dochodzi do ataku ze strony skrajnie prawicowych protestujących. Brutalna konfrontacja kończy się śmiercią młodego mężczyzny, a June, ogarnięta poczuciem winy, desperacko próbuje doprowadzić nieznanego zabójcę przed wymiar sprawiedliwości. Jej jedyną nadzieją wydaje się Daniel - kluczowa postać w tajemniczym świecie policyjnego wywiadu. Może mieć odpowiedzi, których potrzebuje, ale aby je uzyskać, będzie musiała zawrzeć niebezpieczny sojusz. W rolach głównych występują laureat Oscara Peter Capaldi jako inspektor Daniel Hegarty oraz nominowana do Critics' Choice Award Cush Jumbo jako sierżantka i detektywka June Lenker.

"Widow's Bay". Premiera: 29 kwietnia 2026 r.

Na czele obsady stoi laureat nagrody Emmy Matthew Rhys, który pełni również funkcję producenta wykonawczego. Widow's Bay to urokliwe miasteczko na wyspie położonej 40 mil od wybrzeża Nowej Anglii. Z pozoru spokojna okolica skrywa mroczne sekrety. Burmistrz Tom Loftis (Matthew Rhys) desperacko próbuje ożywić podupadającą społeczność. Nie ma tu Wi-Fi, zasięg sieci komórkowej jest fatalny, a on sam musi zmagać się z przesądnymi mieszkańcami, którzy wierzą, że ich wyspa jest przeklęta. Loftis chce być szanowany, jednak mieszkańcy uważają go za tchórza. Jest zdeterminowany, by zapewnić lepszą przyszłość swojemu nastoletniemu synowi i przekształcić wyspę w atrakcję turystyczną. Wbrew wszelkim przeciwnościom odnosi sukces: turyści wreszcie zaczynają przyjeżdżać. Niestety, mieszkańcy mieli rację. Po dekadach spokoju dawne opowieści, które wydawały się zbyt absurdalne, znów zaczynają się urzeczywistniać. "Widow's Bay" łączy horror z komedią opartą na silnie zarysowanych postaciach. Rhys występuje u boku obsady, w której znaleźli się m.in. Kate O'Flynn, Stephen Root, Kingston Rumi Southwick, Kevin Carroll oraz Dale Dickey.

"Maximum Pleasure Guaranteed". Premiera: 20 maja 2026 r.

"Maximum Pleasure Guaranteed" opowiada historię świeżo rozwiedzionej mamy Pauli (Maslany), która wpada w niebezpieczną spiralę szantażu, morderstwa i … piłki nożnej. Przekonana, że była świadkiem przestępstwa, a jednocześnie tocząca batalię o opiekę nad dzieckiem i przechodząca kryzys Paula rozpoczyna własne śledztwo. Może ono doprowadzić do ujawnienia większego spisku, a zarazem stać się kluczem do odbudowy rodziny i poczucia własnej wartości.

W rolach głównych występują laureatka nagrody Emmy Tatiana Maslany ("Orphan Black," "The Monkey") oraz Jake Johnson ("Mythic Quest," "New Girl"). W serialu występują także Brandon Flynn, Murray Bartlett, Dolly De Leon, Jessy Hodges, Jon Michael Hill, Charlie Hall, Kiarra Hamagami Goldberg oraz Nola Wallace.

"Cape Fear". Premiera: 5 czerwca 2026 r.

Serial inspirowany jest remakem z 1991 r. w reżyserii Martina Scorsese i produkcji Stevena Spielberga. Nad szczęśliwe życie małżeństwa prawników, Anny (Amy Adams) i Toma Bowdena (Patrick Wilson), nadciąga burza, gdy seryjny morderca, Max Cady (Javier Bardem), wychodzi z więzienia i szuka zemsty.

Serial został stworzony i napisany przez Nicka Antoscę, a produkcją wykonawczą zajęli się zdobywcy Oscara Martin Scorsese i Steven Spielberg. W rolach głównych oraz jako producenci wykonawczy występują laureat Oscara Javier Bardem i nominowana do Oscara Amy Adams. Obsadę uzupełniają nominowani do Złotego Globu i Emmy Patrick Wilson, CCH Pounder, Joe Anders, Lily Collias, Jamie Hector, Malia Pyles i Anna Baryshnikov.

"Sugar" drugi sezon. Premiera: 19 czerwca 2026 r.

W drugim sezonie "Sugar," prywatny detektyw z Los Angeles oraz miłośnik kina, John Sugar (nominowany do nagrody Emmy Colin Farrell), powraca z nową sprawą, śledząc starszego brata wschodzącej gwiazdy boksu, który nadal poszukuje zaginionej siostry. Gdy śledztwo ujawnia konspirację o złowrogich zamiarach, Sugar musi zdecydować, jak daleko się posunie, żeby poznać prawdę?

Obok Farrella, w drugim sezonie "Sugar" pojawi się zupełnie nowa obsada, w tym Jin Ha, Raymond Lee, Tony Dalton, Laura Donnelly, Sasha Calle oraz gościnnie Shea Whigham.

"Lucky". Premiera: 15 lipca 2026 r.

Nowy miniserial "Lucky," w roli głównej z laureatką Złotego Globu, nagrody SAG i nominowaną do Emmy Anyą Taylor-Joy, która jest także producentką wykonawczą, oparty jest na bestsellerowej powieści Marissy Stapley o tym samym tytule i rekomendacji klubu książkowego Reese Witherspoon.

Taylor-Joy wciela się w młodą kobietę, która lata temu porzuciła życie w świecie przestępczym, w którym się wychowała. Teraz jednak musi ponownie sięgnąć po swoje mroczne, kryminalne zdolności, aby ostatecznie uciec przed przeszłością. Serial pochodzi z Apple Studios.

"Dink". Premiera: 24 lipca 2026 r.

Dusty Boyd (Jake Johnson), który w przeszłości grał w tenisa, zmuszony jest do trenowania niesfornych dzieci w klubie swojego ojca Chucka (Ed Harris). Dusty desperacko próbuje zdobyć jego uznanie, więc ślepo popiera niechęć do najnowszego trendu w klubie - pickleballa. Jednak gdy stara kontuzja daje o sobie znać, Dusty przestaje grać w tenisa i sam zaczyna interesować się... pickleballem. Dzięki swojej czarującej partnerce Candace (Mary Steenburgen) odkrywa, że naprawdę mu się to podoba. Rozdarty między dwoma światami, Dusty zmuszony jest wreszcie stawić czoła swoim sportowym porażkom, w tym rywalowi z dzieciństwa, Andy'emu Roddickowi (Andy Roddick). Ostatecznie zostaje wciągnięty w desperacką walkę o przyszłość klubu, miłość ojca i własną tożsamość. W obsadzie, obok Johnsona, Steenburgen, Harrisa i Roddicka, znaleźli się także Patton Oswalt, Chloe Fineman, Chris Parnell i Aaron Chen, a także Ben Stiller.

"Katastrofa w duecie". Premiera: 4 września 2026 r.

"Katastrofa w duecie" to miks gatunków - pełna akcji komedia, która wywraca konwencję thrillera szpiegowskiego do góry nogami. Pilot amerykańskiej Marynarki Wojennej, porucznik Troy "Assassin" Kelly (Reynolds), zostaje wysłany na tajną misję na terytorium Rosji w kluczowym okresie zimnej wojny. Operacja kończy się katastrofą, a on zostaje na terytorium wroga. Trafia na niego Nikołaj Ustinov (Branagh), były agent KGB i zagorzały miłośnik amerykańskiej kultury. Czy zawarty między nimi sojusz zdoła ocalić Troya i stanie się początkiem wyjątkowej relacji, której żaden z nich się nie spodziewał?

Obok Reynoldsa i Branagha, w obsadzie znaleźli się także Marcin Dorociński, Maria Bakalova, David Morse i inni.

"Ted Lasso" czwarty sezon. Premiera: lato 2026

Jason Sudeikis występuje w roli głównej oraz jest producentem wykonawczym serialu. W obsadzie powracają ulubieńcy widzów, w tym laureatka nagrody Emmy Hannah Waddingham, Juno Temple, laureat Emmy Brett Goldstein, Brendan Hunt i Jeremy Swift. Do obsady dołączyli także Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern oraz Grant Feely.

Ted wraca do Richmond, by zmierzyć się z największym dotąd wyzwaniem: poprowadzeniem kobiecej drużyny piłkarskiej z drugiej ligi. W trakcie sezonu Ted i jego zespół uczą się działać intuicyjnie i podejmować ryzyko, na które wcześniej by się nie zdecydowali.

"Matchbox: film". Premiera: 9 października 2026 r.

Inspirowany kultowymi zabawkami Mattel, "Matchbox: film" to pełna akcji opowieść o grupie przyjaciół znających się od dzieciństwa, których życie wywraca się do góry nogami, gdy tajny agent CIA Sean (John Cena), wraca do małego miasteczka i nieświadomie wplątuje ich w szaloną, międzynarodową misję uratowania świata.

Obok Ceny, Biel, Richardsona, Parris i Castro, w obsadzie znaleźli się także Corey Stoll, Bill Camp, Danai Gurira, Golshifteh Faranhani i inni.

"Droga wojowniczego dzieciaka". Premiera: 20 listopada 2026 r.

Szkoła jest koszmarem dla Marka (Jude Hill), którego prześladują rówieśnicy i który czuje, że nie jest wystarczająco dobry: ani w nauce, ani w budowaniu relacji. Sytuacja zmienia się, gdy przyjeżdża jego wujek Jake (Chris Pratt), zasłużony żołnierz sił specjalnych amerykańskiej marynarki (Navy SEAL), by spędzić wakacje w towarzystwie Marka i jego mamy, Sary (Linda Cardellini). Aby pomóc Markowi w nauce samoobrony, Jake opracowuje ambitny program, który nazywa "Operation Warrior Kid" oparty na treningu z Navy SEAL. Zamiast uczyć bratanka walki, Jake pokazuje Markowi, czym jest prawdziwa odwaga. Film "Droga wojowniczego dzieciaka" jest wyreżyserowany przez McG ("Charlie's Angels," "Terminator Salvation") na podstawie scenariusza Willa Staplesa ("Without Remorse," "The Right Stuff"). Obok Pratta, Cardellini, Hilla i Willinka, w obsadzie znaleźli się także Ava Torres, Levi McConaughey, Darien Sills-Evans, Carl McDowell, Parker Young i inni.

Apple TV to serwis streamingowy dostępny w aplikacji w ponad 100 krajach i regionach, na ponad miliardzie ekranów, w tym na iPhone'ach, iPadach, urządzeniach Apple TV czy komputerach Mac oraz na popularnych telewizorach smart, jak Samsung, LG, Sony, VIZIO, TCL i innych, a także na urządzeniach Roku, Amazon Fire TV, Chromecast z Google TV, konsolach PlayStation i Xbox oraz na stronie internetowej.

