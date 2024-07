Spis treści: 01 Amazon Prime Video na lipiec. Polecane filmy i seriale

02 Disney Plus na lipiec. Co warto obejrzeć w serwisie Disneya?

03 Co obejrzeć w Max? Filmy i seriale polecane na wakacje

04 Nowości na Netflix w lipcu. Polecane filmy i seriale

05 SkyShowtime na urlop i wakacje. Filmowe i serialowe hity na lipiec

Netflix, SkyShowtime, a może Prime? Który z serwisów uruchomić, by obejrzeć jakiś fajny film? Wybór jest trudny, bo zarówno na tych, jak i innych platformach dostępnych jest wiele ciekawych filmów i seriali. Ułatwimy podjęcie decyzji — oto lista nowości i polecanych tytułów w Amazon Prime Video, Disney+, Max, Netflix i SkyShowtime, które pojawią się na tych platformach w lipcu. Co warto obejrzeć?

Amazon Prime Video na lipiec. Polecane filmy i seriale

Amazon Prime Video ogłosił całkiem dużo ciekawych premier filmów i seriali na lipiec. Za chwilę, bo już 3 i 4 lipca oglądać będzie można „After 2” oraz „Space Cadet”. Szczególną uwagę warto zwrócić ponadto na dwa tytuły: „Those About to Die” z Anthonym Hopkinsem, czyli serial osadzony w czasach potężnych rzymskich władców i krwawych walk gladiatorów; oraz „Ministerstwo Niebezpiecznych Drani” w reżyserii Guya Ritchiego, czyli produkcję inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, opartą na niedawno odtajnionych aktach brytyjskie Departamentu Wojny.

Wideo youtube

Pełna lista lipcowych nowości w Amazon Prime Video na lipiec prezentuje się natomiast następująco:

After 2 - 3 lipca,

Space Cadet - 4 lipca,

Sausage Party: Żarciotopia - 11 lipca,

Divorce in the Black - 11 lipca,

Mój Przyjaciel Szpieg — Wieczne Miasto - 18 lipca,

Brzydula Betty, to jeszcze nie koniec - 19 lipca,

Those About to Die - 19 lipca,

Ministerstwo Niebezpiecznych Drani - 25 lipca,

Piękna katastrofa 2 - 26 lipca.

Disney Plus na lipiec. Co warto obejrzeć w serwisie Disneya?

Lipiec w Disney+ to przede wszystkim „The Bear”, czyli produkcja uznana za jeden z najlepszych seriali ostatnich lat. Trzeci sezon wskoczy do biblioteki Disneya w lipcu i da widzom odpowiedź na pytanie, czy ekipa tworząca wspólnie wyjątkową restaurację ma to, czego potrzeba, aby przetrwać branżowe zawirowania. Inny intrygujący serial to „Most zbrodni” - tytuł jest inspirowany mrożącą krew w żyłach prawdziwą historią. Chodzi o zaginięcie nastoletniej Reeny Virk, która poszła na spotkanie z przyjaciółmi i nigdy nie wróciła do domu.

Wideo youtube

Poza tym w lipcu na platformie Disney+ pojawią się następujące produkcje:

La clippers: Walka o zwycięstwo — finał sezonu — 2 lipca,

Jeszcze żyję — sezon 2 (wszystkie odcinki) — 3 lipca,

Blue w szortach — 8 odcinków krótkometrażowych — 3 lipca,

Most zbrodni — wszystkie odcinki — 10 lipca,

Misja: Podstawówka — sezon 3 (7 odcinków) — 10 lipca,

Następcy: Rebelia Red — film oryginalny — 12 lipca,

Co robimy w ukryciu — sezon 5 — 17 lipca,

The Bear — sezon 3 (wszystkie odcinki) — 17 lipca,

Gwiezdne Wojny: Akolita — finał sezonu — 17 lipca,

Will Trent — drugi sezon (3 odcinki w dniu premiery) — 24 lipca,

The Kardashians — finał sezonu 5 — 25 lipca,

Futurama — 12 sezon — 29 lipca.

Co obejrzeć w Max? Filmy i seriale polecane na wakacje

Do Max zawita w lipcu ogrom nowych pozycji. Tylko pierwsza połowa lipca to ponad 50 tytułów, które trafią do zasobów platformy. Które z nich są szczególnie polecane? Warto tu wspomnieć przede wszystkim o niedawnym kinowym hicie, czyli „Godzilla i Kong: Nowe Imperium” - na platformę trafi 4 lipca, a wraz z nim „Godzilla”, „Godzilla II: Król potworów” i „Godzilla vs. Kong”.

Wideo youtube

Wśród nowości znajdą się też m.in. „Amsterdam” (w Max od 5 lipca) z istnym korowodem gwiazd (m.in. Christian Bale, Margot Robbie) - film ukazuje perypetie trójki przyjaciół: dwóch żołnierzy i sanitariuszki, którzy zostali uwikłani w zaskakującą i tajemniczą intrygę. Historia rozgrywa się w latach 30 XX wieku w Stanach Zjednoczonych.

Wideo youtube

Do tego dramat „Imperium światła” (w Max od 5 lipca), którego akcja toczy się w angielskim miasteczku na początku lat 80. XX wieku oraz komedia kryminalna „Wyjęci spod prawa” sezon 3 (11 lipca), czyli serial o wyrzutkach społecznych, między którymi tworzą się napięcia przez długotrwałe spędzanie czasu razem. Poza wspomnianymi nowościami w Max warto sięgnąć też po polecane filmowe hity z ostatnich lat.

Nowości na Netflix w lipcu. Polecane filmy i seriale

Netflix, podobnie jak Max, doda w lipcu kilkadziesiąt nowych (i powracających) filmów i seriali do zasobów platformy. Co na przykład warto obejrzeć? Wśród premier, 3 lipca pojawi się np. „Gliniarz z Beverly Hills: Axel F”. Eddie Murphy w roli detektywa Axela Foleya będzie bawił widzów w komedii kryminalnej pełnej spisków i intryg. Premierę będzie miał też serial „Eksplodujące kotki” (12 lipca). Jest to historia nietuzinkowa — Bóg i Diabeł zostają bowiem wysłani na Ziemię w ciałach grubych domowych kotów. Konflikt dobra ze złem wskakuje tu więc na nowy poziom.

Wideo youtube

25 lipca na platformę trafi natomiast „Dekameron”. Premiera pierwszego sezonu serialu opowiadać będzie o losach włoskiej elity... pogrążonej w chaosie. Kiedy we Włoszech szaleje dżuma, grupa szlachetnie urodzonych wraz ze służbą zamyka się bowiem w ustronnej willi, a to z czasem przeradza się w dramat. Historyczny.

Wideo youtube

„Nie czas na negocjacje” (premiera 26 lipca) to z kolei trochę horror, trochę thriller, trochę komedia, choć opis nie za bardzo na to wskazuje. Policyjny negocjator Alan Bender zostaje bowiem wezwany, aby uratować porwanego prezydenta. Okazuje się, że od wyniku mediacji zależy też los jego żony i małżeństwa.

SkyShowtime na urlop i wakacje. Filmowe i serialowe hity na lipiec

W SkyShowtime w lipcu warto zwrócić uwagę na premierę miniserialu dla ludzi o mocnych nerwach: „Bargain”. Pierwsze odcinki dostępne będę już od 4 lipca. Opis fabuły intryguje, a to tylko fragment: po tragicznym trzęsieniu ziemi ofiary, handlarze i nabywcy ludzkich organów zostają uwięzieni w ruinach i podejmują walkę o przetrwanie za wszelką cenę.

Wideo youtube

Do tego dochodzi premiera 23 sezonu serialu „Prawo i porządek” (5 lipca). Do serwisu SkyShowtime trafią w lipcu odcinki 1-7. Serial ukazuje kulisy działań policji, detektywów i prokuratorów w staraniu się o doprowadzeniu do rozwiązania kryminalnych zagadek. Kryminał Dicka Wolfa pełen jest historii inspirowanych prawdziwymi wydarzeniami, zaczerpniętymi z nagłówków gazet oraz z kronik pracy policjantów i prokuratorów.

Wideo youtube

W SkyShowtime w lipcu warto też zrobić sobie maraton wszystkich sezonów serialu "Yellowstone", a także sprawdzić inne polecane produkcje dostępne już w zasobach platformy i te, które są zaplanowane na sierpień.