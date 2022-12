Dlaczego Netflix nie działa na telewizorze ze Smart TV? Bez paniki...

Polacy najczęściej wykorzystują telewizory do oglądania filmów i seriali w Netfliksie. Wystarczy podłączyć Smart TV do internetu, zainstalować aplikację i wykupić abonament. Czasem jednak pojawiają się problemy techniczne. Co robić, gdy Netflix na telewizorze nie działa?

Zdjęcie Netflix nie działa. Cztery sposoby na naprawę aplikacji. / 123RF/PICSEL