HBO Max wiosną zniknie z Polski. Nowy serwis i nowa oferta

HBO Max dostępne w Polsce wkrótce zostanie zastąpione nową usługą, która jest już dostępna na wybranych rynkach. Mowa o Max. Nowe informacje na temat dostępności oraz planowanej na nasz rynek zawartości platformy Warner Bros. Discovery uzyskał serwis Wirtualne Media.

Max w Polsce ma wystartować wiosną

Warner Bros. Discovery planuje wprowadzić do Polski usługę Max wiosną tego roku, ale dokładny termin uruchomienia nie jest na razie znany. Wiemy jednak, że duży nacisk kładziony jest na polskie produkcje. Firma jesienią zeszłego roku ogłosiła, że szuka polskich filmów i seriali do platformy oraz materiałów dokumentalnych.

Reklama

W zeszłym roku zorganizowano specjalne wydarzenie o nazwie Content Day. Wtedy Warner Bros. Discovery zaprosiło na spotkanie polskich producentów i twórców telewizyjnych. Wcześniej do HBO Max wprowadzono seriale "Szadź" i "Kontrola" z Playera. Podobne plany związane są z "Chyłką" oraz "Skazaną".



W polskim abonamencie Max produkcje TVN-u i Playera

Wiemy, że Max w Polsce ma dawać dostęp do produkcji z TVN-u oraz Playera i nie tylko. Sama marka Player zostanie zachowana i nie ma zniknąć z rodzimego rynku. Grupa TVN Warner Bros. Discovery w kraju jest właścicielem HBO Max, Player i TVN24 GO oraz VoD.pl. Do nowej platformy nad Wisłą mają trafić również treści z Eurosportu.

Cena Max w Polsce nie jest na razie znana, ale spodziewajmy się, że będzie wyższa względem obecnie dostępnej usługi. Za HBO Max w kraju trzeba zapłacić obecnie 29,99 zł/miesiąc. Nowa platforma będzie zapewne droższa. Ponadto do wyboru mogą być co najmniej dwa różne abonamenty.

W Stanach Zjednoczonych oferowany są trzy plany Max. Podstawowy daje dostęp do treści w jakości 1080p za 9,99 dol./miesiąc. Pośredni kosztuje 15,99 dol. Chcąc oglądać produkcje w 4K i z Dolby Atmos oraz pobierać je na pamięć urządzeń, trzeba zapłacić więcej, bo 19,99 dol.

Warner Bros. Discovery już w zeszłym roku przekazało, że ma w planach na 2024 r. przebrandowanie HBO Max w Europie i na liście krajów jest także Polska. Wiele więc wskazuje na to, że od uruchomienia nowej platformy dzieli nas maksymalnie kilka miesięcy.