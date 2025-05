Hity prosto z kina wpadną do SkyShowtime. Co warto zobaczyć w czerwcu?

Co oglądać na SkyShowtime? Premiery seriali w czerwcu

Czerwiec pod względem seriali wypada całkiem nieźle, a na subskrybentów czeka kilka nowości. 5 czerwca na platformę wejdą "Odcienie prawdy". Pierwsze trzy odcinki pierwszego sezonu będą dostępne od razu, a kolejne ukazywać się będą co tydzień. Serial opowiada o niezwykłej terapii, której swoich straumatyzowanych pacjentów zamierza poddać psychiatra. Zabiera on ich do winnicy, jednak tam sprawy przybierają zaskakujący obrót. Thriller psychologiczny w tym sezonie będzie miał w sumie 8 odcinków.

Kolejna nowość to "Ctrl+Alt+Desire", 3-odcinkowy miniserial opowiadający prawdziwą historię pielęgniarza, który zamordował członków swojej rodziny w 2019 roku. Grant Amato próbował upozorować zabójstwo suicydalne brata (samobójstwo połączone z morderstwem), a następnie uciekł z domu. Jaki mrok kryje się w głowie mordercy? O tym oraz o jego internetowych obsesjach i samotności opowiada nowa seria true crime, której wszystkie odcinki można będzie obejrzeć w SkyShowtime od 8 czerwca.

Kolejny debiut to "MobLand" ("Strefa gangsterów"), serial z gwiazdorską obsadą (m.in. Pierce Brosnan, Tom Hardy, Helen Mirren) opowiadający o rywalizacji dwóch gangsterskich klanów z Londynu. Ciemne interesy, wojny gangów i walka o utrzymanie mafijnego imperium to tematy przewodnie tego dramatu i kryminału. 9 czerwca SkyShowtime udostępni 2 pierwsze odcinki 1. sezonu, a kolejne będą pojawiać się co tydzień (w sumie 10 odcinków).

Czerwiec zwieńczy polska produkcja "Matka" z Olgą Bołądź w roli głównej. Wciela się ona w dziennikarkę śledczą, której nastoletni syn popełnił samobójstwo. Rozważa ona życiowe zmiany, w tym emigrację do Holandii razem z mężem. Nieoczekiwanie kontaktuje się z nią osadzony za morderstwo więzień, bohater jej dawnego reportażu. Agnieszka ma odkryć szokującą prawdę. Wszystkie 8 odcinków 1. sezonu można będzie oglądać od 25 czerwca.

Nowe sezony i kontynuacje seriali na SkyShowtime w czerwcu

W czerwcu na subskrybentów SkyShowtime czekają także nowe sezony seriali. Od 2 czerwca w całości dostępny będzie 3. sezon "SkyMed", czyli 9 nowych odcinków. Jego akcja zaczyna się dokładnie tam, gdzie zakończyła się fabuła poprzedniego sezonu. Po tragicznym wypadku ratownika cały zespół nieomal się rozpadł. Do grupy dołączają kolejne osoby i muszą one podołać kolejnym niebezpiecznym misjom. W serwisie nadal są dostępne sezony 1. oraz 2.

13 czerwca wyjdzie też drugi sezon "Blocco 181: Gangs of Milan", którym Mahdi, Bea i Ludo próbują samodzielnie awansować w niebezpiecznym świecie gangów Mediolanu. Dochodzi jednak do nieoczekiwanego wydarzenia, a bohaterowie, aby przetrwać, muszą zacząć współpracować. 8 odcinków serialu będzie dostępnych już pierwszego dnia.

W czerwcu można będzie także dokończyć dwa seriale: "HappyFace" ("Uśmiechnięta buźka: seryjny morderca") z finałowym odcinkiem w czwartek 12 czerwca oraz "Langer" z finałowym odcinkiem w czwartek 19 czerwca.

Nowości filmowe na SkyShowtime w czerwcu

SkyShowtime udostępni w czerwcu także 4 nowe filmy. Pierwszym z nich będzie animacja "Kawałek po kawałku" stworzona przez Morgana Neville'a i Pharella Williamsa - dwójkę wielokrotnie nagradzanych twórców, która ku zaskoczeniu wszystkich swoje nowatorskie pomysły przenosi do świata LEGO®. Film będzie dostępny od 13 czerwca.

Drugą nowością jest głośny i nagrodzony pięcioma Oscarami dramat "Anora" z Mikey Madison oraz Markiem Eydelshteynem. Młoda striptizerka i prostytutka zostaje uwiedziona przez bogatego syna rosyjskiego oligarchy. Para szybko zawiera związek małżeński, po czym zaczynają się kłopoty. Jest w tym obrazie sporo eksploatacji, niemniej jednak odkrywa on głębię psychologiczną postaci i ukazuje swego rodzaju konflikt kastowy we współczesnym świecie. Eksploruje on także pytanie, czy możliwy jest dziś awans społeczny do wyższej klasy - już nie jako american dream, lecz bardziej russian dream - a jeśli tak, to za jaką cenę. Dramat będzie można oglądać od 19 czerwca.

21 czerwca do SkyShowtime wchodzi "Thelma", komedia z elementami wzruszenia i akcji z nominowaną do Oscara Joshą Margoliną w roli głównej. Dziarska babcia pada ofiarą oszustwa na wnuczka, ale nie poddaje się. Wraz z innym seniorem udaje się w podróż skuterem przez Los Angeles, aby odzyskać łup.

Czerwiec w SkyShowtime kończy się sensacją i thrillerem. "The Killer", dostępny od 24 czerwca, to remake "Płatnego mordercy" z 1989 roku. Zee (Nathalie Emmanuel) to płatna morderczyni, która odmawia zabójstwa niewidomej kobiety. "Królowa umarłych" sama po chwili staje się celem. Zabójczyni będzie musiała skonfrontować się zarówno z pewnym zaciekłym policjantem, jak też z własną przeszłością.

