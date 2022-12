Ile kosztuje Netflix? Cennik w 2023 roku, zmiany i współdzielenie konta

Streaming

Pozycja Netflixa na rynku platform streamingowych (VOD) nie jest już tak silna, jak kilka lat temu. Amerykański gigant musi walczyć z rosnącą konkurencją, co odbija się na liczbie użytkowników, która zmalała w 2022 roku. Serwis ujawnił też, że wielu abonentów dzieli się dostępem do konta. Czy to oznacza, że cena za oglądanie Netflixa w 2023 roku wzrośnie? Pewne jest, że może dotrzeć do Polski nowy pakiet z reklamami - ile będzie kosztował? Platforma w 2023 roku chce też walczyć z użytkownikami, którzy współdzielą konto na Netflixie? Wyjaśniamy.

Zdjęcie Netflix w 2023 roku. Ile kosztuje i jak zapłacić za miesięczny dostęp? Co się zmieni w abonamencie? / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL