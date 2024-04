Max wystartuje w Polsce już za kilka tygodni. Premierę usługi zaplanowano na czerwiec i wtedy zastąpi ona obecne od kilku lat nad Wisłą HBO Max. Subskrybenci już wiedzą, że oferta nowej platformy ma być bogatsza. Rodzi się jednak pytanie: co z cenami poszczególnych pakietów? Warner Bros. Discovery milczy w tym temacie, ale pewne szczegóły już znamy.

Reklama

Polskie ceny Max zapewne wyższe od HBO Max

Zacznijmy od tego, że HBO Max dostępne jest obecnie w Polsce za 29,99 zł miesięcznie. W skali roku jest to opłata w wysokości 234,99 zł. Niestety wygląda na to, że za pakiety Max zapłacimy więcej i rąbka tajemnicy na ten temat uchylają nam ceny u naszych południowych sąsiadów.

W sieci pojawiły się informacje o cenach Max w Czechach i Słowacji. W pierwszym kraju za wersję podstawową trzeba będzie zapłacić 219 koron (ok. 37,5 zł), a wariant dający m.in. dostęp do treści w 4K ma kosztować 299 koron (ok. 51 zł). Natomiast Słowacy mają płacić 7,99 euro (niecałe 35 zł) za miesiąc lub 79,99 euro (ok. 350 zł) za rok. Dodatkowy pakiet sportowy ma kosztować (po przeliczeniu) około 12-13 zł.

Wiele więc wskazuje na to, że w Polsce ceny będą prezentować się następująco:

Pakiet podstawowy - 34,99 zł/miesiąc

Pakiet premium - 49,99 zł/miesiąc

Oczywiście powyższe kwoty to nasze przypuszczenia, ale są bardzo prawdopodobne. W przypadku zakupu subskrypcji Max na rok będzie pewnie można liczyć na dwa miesiące gratis, ale o tym przekonamy się wkrótce.



Plan Max premium z treściami 4K i nie tylko

Droższy plan platformy Max da klientom dostęp do różnych korzyści. W ten sposób będą oni mogli oglądać wybrane treści w jakości 4K UHD oraz z dźwiękiem przestrzennym Dolby Atmos, których w podstawowym abonamencie zabraknie. Sama oferta ma być znacznie bogatsza, co powinno nieco osłodzić większe wydatki.

Z informacji przekazanych przez Warner Bros. Discovery wynika, że oferta Max będzie dwukrotnie bogatsza w porównaniu do obecnej z platformy HBO Max. Na rodzimym rynku ma ona zawierać także polskie filmy i seriale. Usługa ma pojawić się w ponad 20 krajach Europy, gdzie początkowo debiutowała tylko w Stanach Zjednoczonych.