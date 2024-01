Zestawienie najczęściej piraconych seriali przygotował serwis Torrent Freak, który robi to każdego roku. Najnowsza lista obejmuje produkcje z 2023 r., które normalnie można oglądać w popularnych platformach streamingowych. Wiele osób sięgało jednak po pirackie kopie, które da się pobrać z internetu.

Najczęściej piraconym serialem 2023 r. produkcja HBO Max

HBO Max ponownie, jak to było w przypadku kolejnych sezonów Gry o Tron, uplasował się na pierwszym i niechlubnym miejscu listy z najczęściej piraconymi serialami. Jego zeszłoroczna produkcja w postaci The Last of Us, którą udostępniono w platformie w połowie stycznia, była najczęściej pobieraną przez piratów przez ostatnie 12 miesięcy.



Zdjęcie The Last of Us był najczęściej piraconym serialem w 2023 r. / HBO Max / materiały prasowe

The Las of Us to adaptacja gry komputerowej, która jeszcze przed premierą wywoływała duże zainteresowanie ze strony oglądających. W ten sposób HBO Max powróciło na szczyt niechlubnej listy, gdzie nie było obecnie po zakończeniu ostatnich sezonów Gry o Tron. W poprzednich dwóch latach (2021 i 2022 r.) "zwycięstwo" przypadło Disneyowi z jego produkcjami Wandavision oraz The Mandalorian. Poniżej lista ze wszystkimi 10 pozycjami za poprzedni rok.

Najczęściej pobierane produkcje przez piratów

The Last of Us - HBO/Max

The Mandalorian - Disney+

Loki - Disney+

Ahsoka - Disney+

Secret Invasion - Disney+

Silo - Apple TV+

Monarch: Legacy of Monsters - Apple TV+

Tulsa King - Paramount+

Gen V - Amazon Prime Video

Ted Lasso - Apple TV+

Widzimy, że pozycje od 2. do 5. okupują produkcje pochodzące z Disney+ - z The Mandalorian z uniwersum Gwiezdnych Wojen na czele. W pierwszej dziesiątce są również trzy produkcje z Apple TV+ i po jednej z platform Paramount+ oraz Amazon Prime Video. Brakuje za to czegokolwiek z Netfliksa.

Piractwo jest m.in. następstwem nietanich abonamentów w usługach streamingowych. Pojedynczo być może nie kosztują zbyt wiele, ale subskrybowanie wszystkich z nich w Polsce (w skali roku) oznacza już wydatek przekraczający kwotę 3 tys. zł. Jest to niemało i dlatego część osób decyduje się na pobieranie filmów poprzez torrenty oraz inne źródła.