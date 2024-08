Spis treści: 01 Ile kosztuje Netflix na miesiąc? Nowe ceny w Polsce

02 Ile kosztuje Netflix na rok?

03 Jaki będzie abonament Netflixa w 2024 roku?

04 Jak wykupić Netflix w Polsce i ile kosztuje abonament?

05 Co ze współdzieleniem konta Netflix w 2024 roku?

06 Ile osób płaci za Netflix i co jest w abonamencie?

Netflix jest globalną platformą streamingową, która oferuje dostęp do szerokiej gamy filmów, seriali, programów dokumentalnych i produkcji własnych "Netflix Originals". Użytkownicy mogą oglądać Netfliksa na różnych urządzeniach: smartfonach, tabletach, komputerach i telewizorach.



Netflix działa na zasadzie subskrypcji. To oznacza, że za miesięczną opłatę użytkownicy mają nieograniczony dostęp do serwisu i treści. Platforma jest dostępna w ponad 190 krajach i stale rozwija swoją ofertę.

Ile kosztuje Netflix na miesiąc? Nowe ceny w Polsce

28 sierpnia 2024 Netflix podał nowe ceny dla polskich użytkowników. Stawki dotyczą nowych użytkowników. Dotychczasowi abonenci dostaną informację o podwyżkach e-mailem przed kolejnym okresem rozliczeniowym, w którym zacznie obowiązywać nowy cennik.



Dostępne są - tak jak wcześniej - trzy pakiety.

Netflix w podstawowym pakiecie kosztuje 33 zł miesięcznie (do tej pory 29 zł). W zamian dostajesz dostęp do wszystkich filmów i seriali w bibliotece. Treści są dostępne w jakości HD (720p) i można je oglądać tylko na jednym ekranie.

Standardowy plan Netflixa kosztuje 49 zł na miesiąc (do tej pory 43 zl). Różnica w stosunku do planu podstawowego polega na tym, że umożliwia oglądanie produkcji na dwóch urządzeniach jednocześnie w jakości Full HD (1080p).

Netflix Premium to najdroższy pakiet, który kosztuje 67 zł na miesiąc (do tej pory 60 zł). Użytkownicy, którzy się na niego decydują, mogą oglądać seriale i filmy w jakości 4K oraz HDR. W tym pakiecie dostępny jest też dźwięk w jakości Dolby Atmos. Dodatkowo można korzystać jednocześnie na czterech urządzeniach.



Netflix Standardowy pozwala na podzielenie abonamentu z jednym użytkownikiem, a Netflix Premium z dwoma użytkownikami. Ale i w tym wypadku wzrosła cena - z 9,99 zł na 13 zł za każdego dodatkowego widza.

Tu warto dodać, że gdy plan Standardowy dzielimy na dwie osoby, to każda po podziale zapłaci 31 zł miesięcznie. Tyle samo zapłaci każda z trzech osób dzielących Netflix Premium. Przy dwóch osobach, które dzielą najdroższy pakiet Netflixa, koszt miesięczny wyniesie 40 zł dla każdej z nich.

Netflix: cena 2024 i pakiety Plan Netflix Cena i funkcje Podstawowy 33 zł

Jakość HD (720p)

Oglądanie na jednym ekranie

Pobieranie na jedno urządzenie

Filmy, seriale i programy bez reklam, gry bez ograniczeń Standard 49 zł

Jakość Full HD (1080p)

Oglądanie na dwóch ekranach jednocześnie

Pobieranie na dwa urządzenia

Opcja dodania jednego użytkownika, z którym nie mieszkasz (dodatkowo 13 zł)

Filmy, seriale i programy bez reklam, gry bez ograniczeń Premium 67 zł

Jakość Ultra HD (4K) i HDR

Oglądanie na czterech ekranach jednocześnie

Pobieranie na sześć urządzeń

Opcja dodania dwóch użytkowników, z którymi nie mieszkasz (każdy ekran dodatkowo 13 zł)

Dźwięk 3D Netflix

Filmy, seriale i programy bez reklam, gry bez ograniczeń

Ile kosztuje Netflix na rok?

Ile kosztuje Netflix na rok? Wszystko zależy od tego, na jaki pakiet się decydujemy. Ważną informacją jest fakt, że Netflix nie oferuje zniżek dla osób, które za oglądanie filmów i seriali chcą zapłacić z góry za dłuższy.

To oznacza, że obecnie roczny pakiet oznacza wydatek:

396 zł w planie Netflix Podstawowy

588 zł w planie Netflix Standard (dodatkowy ekran to wydatek 156 zł)

804 zł w planie Netflix Premium (jeden dodatkowy ekran to wydatek 156 zł, a dwa ekrany to 312 zł)

Jaki będzie abonament Netflixa w 2024 roku?

28 sierpnia ceny trzech dostępnych pakietów oferowanych przez Netflix w Polsce zmieniły się. Nie jest wykluczone, że podwyżka oznacza, że wkrótce zawita do nas tańszy Netflix z reklamami. Na razie ta opcja jest dostępna w kilkunastu krajach, a podobne rozwiązania wprowadzają konkurencyjne serwisy. W Polsce taką opcję w kwietniu wprowadził SkyShowtime.

Jak wygląda pakiet Netflix z reklamami? W ciągu godzinnego seansu pojawiają się reklamy przed i w trakcie programu (nawet 4 do 5 minut na godzinę programu). Abonenci korzystający z oferty nie mają też opcji dostępnych w droższych pakietach (np. pobierania na urządzenia mobilne).

Zdjęcie Tańszy pakiet Netflix z reklamami w 2023 roku. To nowy pomysł amerykańskiej firmy na przyciągnięcie nowych użytkowników / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL

Jak wykupić Netflix w Polsce i ile kosztuje abonament?

Istnieją cztery proste sposoby, aby zapłacić miesięczny abonament za pakiet Netflixa. Można to zrobić za pomocą:

karty kredytowej lub debetowej - po wprowadzeniu danych karty na platformie, opłata będzie pobierana automatycznie na początku każdego okresu rozliczeniowego aż do momentu rezygnacji z subskrypcji;

- po wprowadzeniu danych karty na platformie, opłata będzie pobierana automatycznie na początku każdego okresu rozliczeniowego aż do momentu rezygnacji z subskrypcji; PayPal

za pośrednictwem partnerów , m.in. Orange, Play, T-Mobile czy Canal+ (w tym przypadku abonament może być niższy, ale wiąże się z czasową umową);

, m.in. Orange, Play, T-Mobile czy Canal+ (w tym przypadku abonament może być niższy, ale wiąże się z czasową umową); kart podarunkowych Netflix - można je zakupić w sklepie internetowym lub stacjonarnym. Na karcie znajduje się kod, który należy wpisać na stronie Netflixa. To dobry pomysł na prezent urodzinowy i nie tylko.

Co ze współdzieleniem konta Netflix w 2024 roku?

Netflix od wielu lat mierzył się z problemem współdzielenia kont. Z jednego abonamentu Premium korzystała większa liczba użytkowników dzieląc koszt. W 2023 roku to się zmieniło. Platforma wprowadziła dodatkową opłatę za dzielenie konta (9,99 zł, która teraz została podwyższona do 13 zł). Dodatkowa opłata dotyczy kont, z których logowanie odbywa poza tą wskazaną jako adres główny.

W planie Netflix Standard można dodać jeden dom, a w abonamencie Netflix Premium dwa gospodarstwa ekstra.

Ile osób płaci za Netflix i co jest w abonamencie?

Netflix jest największym serwisem streamingowym na świecie. Ogłosił w wynikach finansowych, że po drugim kwartale 2024 roku korzysta z niego 277 milionów użytkowników.

Biblioteka filmów i seriali Netflixa zawiera mnóstwo oryginalnych pozycji i licencjonowanych hitów. Użytkownicy tej platformy streamingowej mają w czym wybierać. Najpopularniejsze produkcje Netflixa to m.in.:

