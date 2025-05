Prime Video jest jak kablówka w streamingu. Właśnie dorzucili Apple TV+

Apple TV+ rozszerza swoją dostępność w Polsce, dołączając do oferty Prime Video jako subskrypcja dodatkowa. Nowi użytkownicy zyskają dostęp do cenionych seriali, takich jak "Ted Lasso", "Rozdzielenie", "Fundacja" czy "Znajomi i sąsiedzi", czy filmów "Napoleon" i "Samotne wilki". Usługa jest już dostępna w wielu krajach - w tym w Polsce - a jej włączenie do Prime Video zapewnia wygodne logowanie i płatności, a także dostęp do ulubionych funkcji platformy, takich jak X-Ray i pobieranie offline.