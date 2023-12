Nieważne, czy spotykacie się ze znajomymi, czy spędzacie Sylwestra w parach, ta lista powinna zadowolić każdego. Najlepsze produkcje, które z jednej strony nie są zbyt wymagające i angażujące, ale z drugiej - wciągają dość mocno. Jeśli więc nie chcecie słuchać kolejny raz historii o miłości w Zakopanem, to odpalajcie produkcje, które przypadły do gustu milionom fanów.

Najlepsze filmy na Sylwestra

Sylwester w Nowym Jorku, 2011 (Amazon, Rakuten TV)

Jest to amerykańska komedia romantyczna, będąca jednocześnie sequelem filmu "Walentynki" z 2010 roku. Akcja rozgrywa się w ostatni dzień roku w samym centrum Nowego Jorku. Opowiada zarówno o parach, jak i o singlach, których ścieżki krzyżują się w tym magicznym czasie. Występują m.in.: Sarah Jessica Parker, Hilary Swank, Jessica Biel, Robert De Niro czy Zac Efron.

Bezsenność w Seattle, 1993 (Amazon, Rakuten TV, Apple TV)

Kolejne romansidło, z Tomem Hanksem i Meg Ryan w rolach głównych. Film uznawany jest za sztandarową komedię romantyczną lat 90. Jak sama nazwa wskazuje, akcja rozgrywa się w Seattle, tym razem w okresie przedświątecznym. Opowiada o parze, która zaczyna ze sobą rozmawiać przez telefon. Nie wiedzą, jak wyglądają, ale zakochują się i wreszcie dochodzi do spotkania.

Czas na miłość, 2013 (Amazon, Rakuten TV)

Tym razem czas na komedię dramatyczną. Historia młodego człowieka, który posiada zdolność... podróżowania w czasie. Informację o tym przekazuje mu jego ojciec w dniu 21. urodzin chłopaka. Zdolność ta jest w rodzinie od pokoleń, ale dotyczy tylko mężczyzn. Młodzieniec rozpoczyna więc podróże, aby zdobyć miłość swojego życia z lat szkolnych.

Forrest Gump, 1993 (Amazon, Rakuten TV, Apple TV)

Jeden z najlepszych filmów w historii kina ze znakomitą rolą Toma Hanksa. Oparty jest na powieści Winstona Grooma o tym samym tytule. Głównym bohaterem jest Forrest Gump (T. Hanks), który boryka się z lekkim upośledzeniem umysłowym. Jest to przekrój jego dzieciństwa, dojrzewania i dorosłości. Forrest boryka się z codziennymi problemami i agresją rówieśników.

Daleko jeszcze? 2005 (Amazon, Rakuten TV, Apple TV)

Głównym bohaterem tej romantycznej komedii jest Nick Persons (Ice Cube), który zakochuje się w Suzanne. Pomaga jej w opiece nad dwójką jej dzieci. Wyruszają więc do Vancouver, aby powitać tam Nowy Rok. W trakcie podróży przeżywają mnóstwo przygód i poznają nowych ludzi.

Holiday, 2006 (abonament Prime Video, SkyShowtime, Amazon, Rakuten TV)

Przygoda dwóch kobiet, które zamieniają się swoimi domami na czas świąt Bożego Narodzenia. Amanda (Cameron Diaz) do bizneswoman, która mieszka w Londynie i odnosi sukcesy zawodowe. Natomiast Iris (Kate Winslet) to żyjąca skromnie redaktorka jednego z magazynów w Los Angeles. Nowe domy to zupełnie odmienne życie i kolejne przygody.

Ja cię kocham, a ty śpisz, 1995 (Disney Plus, Amazon, Apple TV, Megogo)

Amerykańska komedia romantyczna, która opowiada o Lucy (Sandra Bullock), która potajemnie kocha się w Peterze (Peter Gallagher). Codziennie widuje go na stacji metra, jednak pewnego dnia wpada on pod pociąg na skutek napadu rabunkowego. Lucy go ratuje i zaczyna odgrywać znaczącą rolę w jego życiu.

Seks w wielkim mieście, 2008 (Amazon, Apple TV)

Jeden z najbardziej znanych filmów romantycznych pierwszej dekady XX wieku. Jest to filmowa wersja, a zarazem kontynuacja serialu HBO. Akcja skupia się na historii czterech przyjaciółek: Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Samanthy Jones (Kim Cattrall), Mirandy Hobbes (Cynthia Nixon) i Charlotte York (Kristin Davis). Opowiada o ich codziennym życiu, a przede wszystkim o miłosnych perypetiach.

Kiedy Harry poznał Sally, 1989 (Amazon, Apple TV)

Klasyczna komedia z końcówki lat 80. ubiegłego wieku. Opowiada o dwojgu przyjaciół, którzy poznają się w latach 70. w drodze do Nowego Jorku. Różnią się od siebie, jednak rosnąca przyjaźń zaczyna posuwać ich do kolejnych zbliżeń. Przygody, które przytrafiają się im w podróży, udowadniają im jednak, że przeciwieństwa się przyciągają.

Dziennik Bridget Jones, 2001 (Netflix, Apple TV)

Listy tej nie można by było zamknąć bez kultowej komedii o przygodach Bridget Jones. Tytułowa bohaterka to 32-letnia kobieta, samotna i nieszczęśliwa w swoim życiu. Walcząc z nadwagą nie potrafi znaleźć miłości swojego życia. W pewnym momencie na jej drodze staje aż dwóch mężczyzn, którzy szybko podbijają jej serce.