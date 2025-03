Kiedy zmiana czasu z zimowego na letni? Śpimy dłużej czy krócej?

W Polsce (a także w całej Unii Europejskiej) zmiana czasu z zimowego na letni następuje w ostatnią niedzielę marca. To właśnie wtedy, w nocy z soboty na niedzielę, przestawiamy wskazówki zegarków o godzinę do przodu - z godziny 2:00 na 3:00.

Pomimo tego, że po owej zmianie zmierzch będzie zapadał o późniejszej godzinie, to jednak nie jest to dobra wiadomość dla miłośników spania. Zmiana czasu z zimowego na letni sprawi, że będziemy spali godzinę krócej. W szczególności odczują to te osoby, które są wrażliwe na zmiany rytmu dobowego.

Warto wiedzieć, że ponowna zmiana czasu, tym razem z letniego na zimowy, nastąpi w ostatnią niedzielę października (konkretnie - w nocy z 25 na 26 października). Wówczas przesuniemy wskazówki o jedną godzinę do tyłu - z godziny 3:00 na 2:00.

Czy telefon sam zmienia czas i zegarek się przestawi?

W świecie naszpikowanym technologią cyfrową większość urządzeń jest wyposażona w funkcję automatycznej zmiany czasu z zimowego na letni bądź na odwrót. Mowa tutaj przede wszystkim o sprzętach zsynchronizowanych z internetem, takich jak smartfony (zarówno te z systemem Android, jak i iOS), smartwatche, komputery, tablety czy niektóre telewizory z opcją Smart TV. Przed weekendem warto jednak sprawdzić, czy dana elektronika na pewno posiada wspomnianą funkcję.

Należy pamiętać, że urządzenia takie jak zegarki analogowe bądź zegary naścienne trzeba będzie przestawić samodzielnie. Co więcej - zegarki w niektórych sprzętach domowych takich jak piekarniki, również mogą wymagać manualnego ustawienia nowej godziny. Podobnie sprawa wygląda ze starszymi modelami telefonów, choć trzeba przyznać, że w obecnych czasach należą one do rzadkości.

W większości przypadków czas należy przestawić również w zegarkach samochodowych (nowsze modele mogą robić to samoczynnie - podobnie jak w przypadku smartfonów czy komputerów). Przeważnie w starszych samochodach obok zegarka są uwidocznione dwa przyciski, za sprawą których można ustawić godzinę. Jeśli chodzi o pojazdy wyposażone w komputery pokładowe z ekranem, to zmienić czas można po wybraniu odpowiedniej opcji w "Ustawieniach systemu" lub "Ustawieniach samochodu" (to zależy od konkretnego modelu - w razie jakichkolwiek wątpliwości warto sprawdzić instrukcję obsługi).

***

