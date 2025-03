Ostatnimi czasy niezaprzeczalną furorę zrobiło Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i to za sprawą znajdujących się tam wystaw, lecz architekturą. Budynek wyraźnie zaznacza się w krajobrazie stolicy wyraźnie wyraźnie kontrastując (zwłaszcza póki zastosowana biel jest świeża, czysta) z sąsiadującym Pałacem Kultury i Nauki. W naszym kraju jest też wiele innych muzeów, które warto odwiedzić podczas wakacyjnego odpoczynku. Jednym z nich jest Muzeum Ognia w Żorach, które już niebawem wzbogaci się o nową atrakcję - Ogród Ognia.

Póki co nie ujawniono projektów, jednak gdy będą dostępne, z pewnością je pokażemy. Na razie możemy się spodziewać i mieć nadzieję, że architekci staną na wysokości zadania, by jeszcze mocniej rozpalić serca i wyobraźnie odwiedzających to miejsce.