Sonda NASA Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN) krąży wokół Marsa, badając jego atmosferę. Sprzęt posiada zestaw specjalnych instrumentów, a jeden z nich pozwala nam ujrzeć to co nie jest dla nas widoczne. MAVEN wykonał zdjęcie Czerwonej Planety w ultrafiolecie, przez co planeta wygląda na zupełnie obcy nam obiekt. Naszym oczom ukazała się również... olbrzymia i tajemnicza chmura unosząca się nad biegunem północnym planety.

Jak zaznaczają naukowcy, urządzenia sondy pokazują różnego rodzaju gazy i wszelkiego rodzaju interakcje zachodzące w marsjańskiej atmosferze. Jak pisze NASA: "Instrument IUVS mierzy długości fal od 110 do 340 nanometrów, poza widmem widzialnym. Aby te długości fal były widoczne dla ludzkiego oka i łatwiejsze do interpretacji, obrazy są renderowane z różnymi poziomami jasności trzech zakresów długości fal ultrafioletu reprezentowanych jako czerwony, zielony i niebieski".

Dlatego też niewidzialny dla nas ozon widoczny jest na zdjęciach jako fioletowa chmura. "Zwykłe" chmury i mgły wydają się białe lub niebieskie, z kolei powierzchnia staje się brązowa lub zielona "w zależności, od tego, jak obrazy zostały zoptymalizowane w celu zwiększenia kontrastu i pokazania szczegółów".