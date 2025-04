Artyści kaskaderscy wywodzą się jeszcze z dawnych cyrków. Byli to głównie gimnastycy i akrobaci. Pierwsze występy kaskaderów w filmach miały miejsce na samym początku XX wieku. Możliwe, że pierwszym takim dublerem był Frank Hanaway w filmie "Napad na ekspres" (1903). Choć do tej pory ich praca nie była nagradzana Oscarami, to za swój dorobek kaskaderski honorowe Oscary otrzymali Yakima Canutt (1967), Hal Needham (2012) i Jackie Chan (2016). Wielu artystów i projektantów nie mogło jednak na to liczyć.