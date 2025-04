Wielka atrakcja w słynnym muzeum. Nocleg pośród największych dzieł sztuki

Właściciele rozmaitych przybytków co rusz wymyślają nowe atrakcje, by przyciągnąć odwiedzających i wzbudzić zainteresowanie mediów. Można zasnąć przy dźwiękach natury w zoo, zjeść kolację w lochach zamku albo spędzić noc w planetarium . Takie unikalne doświadczenia przyciągają coraz więcej chętnych, oferując niezapomniane doświadczenia.

Londyńska Galeria Narodowa to prawdziwy skarb kultury - dom dla ponad 2000 dzieł sztuki od XIII do XX wieku, w tym arcydzieł autorstwa Caravaggio, van Gogha, czy Turnera . Z okazji 200. rocznicy powstania galerii, jej przebudowy i ponownego otwarcia jednego ze skrzydeł, ogłoszono losowanie nagród dla odwiedzających.

To nie jedyny atut wygranej, a żeby stanąć przed szansą na tę niezwykłą przygodę, wystarczy zapisać się do specjalnego newslettera National Gallery. Trzeba mieć ukończone 18 lat. Konkurs trwa do 28 kwietnia do godziny 18:00, a spośród wszystkich zgłoszeń wylosowana zostanie jedna szczęśliwa osoba.

Zwycięzca wejdzie do Sainsbury Wing, by uczcić otwarcie tej części galerii po dwuletniej przerwie spowodowanej remontem. Zwycięzca losowania będzie mógł zjeść kolację dla dwojga w Locatelli, restauracji National Gallery, którą wkrótce otworzy szef kuchni Georgio Locatelli, nagrodzony gwiazdką Michelin. Do tego wygrany otrzyma prywatną wycieczkę po wystawie "CC Land: The Wonder of Art" z kuratorem National Gallery.