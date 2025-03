Apokalipsa i skrzętnie ukrywane tajemnice rozgrzewają wyobraźnie wielu osób do czerwoności, dla innych stanowią niezwykle ciekawą inspirację. Mało który artysta wzbudza tyle zainteresowania, co Leonardo da Vinci, włoski artysta i uczony, żyjący w latach 1452-1519, zwany człowiekiem renesansu. Wiele osób próbuje dochodzić, czy jego obrazy zawierają ukryte przesłania lub rozwiązywać inne zadki, takie jak pochodzenie tła za Mona Lisą. Jednym z „hitów” wśród poszukiwaczy tajemnic jest Ostatnia Wieczerza, na której miały zostać ukryte liczne przesłania, a jednym z nich jest ta o końcu świata.

Według Galitzii, która studiowała manuskrypty da Vinciego na Uniwersytecie Kalifornijskim, artysta przewidział, że świat zakończy się „kataklizmem”, który będzie trwał od 21 marca do 1 listopada 4006 roku . Badaczka watykańska doszła do tego wniosku, analizując gobelin przedstawiający Ostatnią Wieczerzę, wykonany dla Ludwika XIII we Francji, na podstawie szkicu słynnego fresku. Według niej data nie została ujawniona z obawy przed potencjalnymi atakami.

To, co wiemy na pewno, to fakt zafascynowania słynnego artysty wydarzeniami apokaliptycznymi pod koniec życia. Wówczas namalował szereg scen przedstawiających kataklizmy w serii znanej jako Wizje końca świata. Przedstawiały one m.in. ogień spadający z nieba i wrzące morze. Notatki artysty mają podobny kształt. Martin Clayton, szef działu grafik i rysunków w The Royal Collection Trust zinterpretował je w rozmowie z BBC, jako wyraz świadomości da Vinciego, że ludzkość jest przemijalna i że wszystko prędzej czy później ulegnie zagładzie.