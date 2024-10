Spis treści: 01 Czym jest częstotliwość odświeżania ekranu?

02 Czy widać różnicę między 60 Hz a 120 Hz?

03 Co daje ekran 120 Hz w telefonie?

04 Czy 120 Hz zużywa baterię telefonu?

05 Jakie telefony mają ekrany 120 Hz?

06 Czy warto wybrać telefon z ekranem 120 Hz?

Czym jest częstotliwość odświeżania ekranu?

Częstotliwość odświeżania ekranu, mierzona w hercach (Hz), odnosi się do liczby razy, kiedy obraz na ekranie jest aktualizowany w ciągu sekundy. Na przykład ekran z częstotliwością 60 Hz odświeża obraz 60 razy na sekundę, a ekran z częstotliwością 120 Hz robi to 120 razy na sekundę. Wyższa częstotliwość odświeżania przekłada się na płynniejsze animacje, co jest szczególnie zauważalne podczas przewijania stron internetowych, grania w gry czy korzystania z interfejsu użytkownika.

Czy widać różnicę między 60 Hz a 120 Hz?

Odpowiedź na to pytanie zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj wyświetlanych treści, sposób użytkowania telefonu oraz indywidualna wrażliwość użytkownika na płynność obrazu. Dla większości osób różnica między 60 Hz a 120 Hz jest zauważalna, zwłaszcza podczas przewijania stron internetowych, korzystania z systemowych animacji czy grania w gry. Przy 120 Hz ruch na ekranie wydaje się znacznie płynniejszy, co sprawia, że interakcja z urządzeniem staje się bardziej responsywna i przyjemna. Obrazy są ostrzejsze, a opóźnienia w animacjach mniej widoczne.

W przypadku gier, które obsługują wyższe częstotliwości odświeżania, różnica staje się jeszcze bardziej wyraźna. Gracze mogą cieszyć się bardziej płynną rozgrywką, co ma szczególne znaczenie w grach o szybkim tempie, takich jak strzelanki FPS czy wyścigi, gdzie każda milisekunda może być kluczowa. Wyższa częstotliwość odświeżania może także zredukować efekt "ghostingu", czyli smużenia obrazu, co jest istotne w dynamicznych scenach.

Mimo że te różnice są zauważalne, nie każdy użytkownik od razu je dostrzeże. Osoby przyzwyczajone do ekranów 60 Hz mogą nie zauważyć natychmiastowej różnicy, chyba że bezpośrednio porównają dwa telefony - jeden z ekranem 60 Hz i drugi z ekranem 120 Hz. Dla osób mniej wrażliwych na płynność obrazu różnica może być subtelna, ale dla entuzjastów technologii i graczy jest ona wyraźna i znacząco poprawia komfort użytkowania.

Co daje ekran 120 Hz w telefonie?

Posiadanie ekranu 120 Hz w telefonie przynosi kilka kluczowych korzyści, które wpływają na ogólne doświadczenie użytkownika:

Płynniejsze animacje i przewijanie: dzięki wyższej częstotliwości odświeżania, przewijanie stron internetowych, aplikacji i menu jest bardziej płynne. Animacje są wyświetlane bardziej naturalnie, bez widocznych zacięć, co daje wrażenie bardziej responsywnego interfejsu. Lepsze wrażenia w grach: w grach mobilnych, zwłaszcza tych, które obsługują wyższe częstotliwości odświeżania, 120 Hz zapewnia wyraźnie płynniejszą rozgrywkę. To może poprawić wyniki graczy w grach zręcznościowych i strzelankach, gdzie szybka reakcja na wydarzenia na ekranie jest kluczowa. Mniejszy efekt "ghostingu": przy 120 Hz zjawisko "ghostingu", czyli pozostawiania smużenia przez poruszające się obiekty, jest znacznie zredukowane. Dzięki temu obraz w dynamicznych scenach jest bardziej ostry i wyraźny. Wyższa responsywność: wyższa częstotliwość odświeżania sprawia, że ekran szybciej reaguje na dotyk, co jest szczególnie ważne w aplikacjach wymagających precyzyjnych i szybkich gestów. Lepsze odczucie podczas korzystania z urządzenia: ogólne korzystanie z telefonu staje się bardziej komfortowe. Nawet codzienne zadania, takie jak przeglądanie zdjęć czy korzystanie z mediów społecznościowych, stają się przyjemniejsze dzięki płynności ekranu.

Czy 120 Hz zużywa baterię telefonu?

Jednym z najczęstszych pytań dotyczących ekranów o wyższej częstotliwości odświeżania jest ich wpływ na baterię. Wyższe odświeżanie, takie jak 120 Hz, rzeczywiście zużywa więcej energii niż standardowe 60 Hz, ponieważ przetwarzanie większej ilości danych w krótszym czasie wymaga większej mocy obliczeniowej. To może prowadzić do szybszego wyczerpywania się baterii.

Jednak nowoczesne smartfony często wyposażone są w dynamiczne odświeżanie, które automatycznie dostosowuje częstotliwość odświeżania do aktualnych zadań. Na przykład podczas przeglądania statycznych treści ekran może działać z niższą częstotliwością, oszczędzając energię, a pełne 120 Hz włącza się dopiero podczas przewijania czy grania.

Warto pamiętać, że wpływ na baterię zależy nie tylko od odświeżania, ale także od pojemności baterii, wydajności procesora i sposobu użytkowania telefonu. Dla większości użytkowników różnica między 60 Hz a 120 Hz może być zauważalna, ale nie znacząca, natomiast gracze mogą doświadczyć większego zużycia energii przy wyższym odświeżaniu.

Jakie telefony mają ekrany 120 Hz?

Wyższe częstotliwości odświeżania, takie jak 120 Hz, stają się coraz bardziej popularne, zwłaszcza w modelach z wyższej półki oraz w niektórych urządzeniach ze średniej półki cenowej.

Dynamiczne odświeżanie, które może sięgać nawet 120 Hz, zapewniając doskonałą płynność obrazu i adaptacyjne zarządzanie energią mają np. telefony Samsung Galaxy S.

Również najnowsze modele iPhone'ów oferują ekrany z odświeżaniem 120 Hz, co Apple nazywa ProMotion. Funkcja ta automatycznie dostosowuje częstotliwość odświeżania w zależności od zawartości na ekranie.

Smartfony z wyświetlaczem o częstotliwości 120 Hz oferuje też Xiaomi, co w połączeniu z wydajnym procesorem sprawia, że jest to atrakcyjna propozycja na rynku.

ASUS ROG to telefon stworzony z myślą o graczach, oferujący ekran 144 Hz, jednak 120 Hz jest domyślnym ustawieniem dla większości aplikacji, co zapewnia wyjątkowo płynną rozgrywkę.

Pixel, czyli flagowiec od Google również ma taką częstotliwość odświeżania ekranów.

Czy warto wybrać telefon z ekranem 120 Hz?

Wybór telefonu z ekranem 120 Hz powinien być dostosowany do osobistych potrzeb i preferencji użytkownika. Jeśli spędzasz dużo czasu na grach mobilnych, oglądaniu filmów czy cenisz sobie płynne animacje w interfejsie, ekran 120 Hz może zdecydowanie poprawić twoje doświadczenie, oferując bardziej płynny i responsywny obraz.

Jednak dla osób, które korzystają z telefonu głównie do rozmów, wysyłania wiadomości tekstowych i okazjonalnego przeglądania internetu, ekran 120 Hz może nie być niezbędny. W takich przypadkach różnica w płynności obrazu może być na tyle mała, że nie uzasadnia wyższych kosztów ani potencjalnie krótszego czasu pracy na baterii.

Przy wyborze nowego smartfona warto także zwrócić uwagę na inne aspekty, takie jak wydajność procesora, jakość aparatu, system operacyjny oraz ogólne wykonanie urządzenia. Ekran 120 Hz to tylko jeden z wielu czynników, które należy wziąć pod uwagę przy zakupie.