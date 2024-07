Android nagra twoje rozmowy telefoniczne. Duża zmiana

Spis treści: 01 Nowe funkcje od Google

02 Android nagra nasze rozmowy

03 Kiedy i gdzie będzie dostępna nowa funkcja?

Nowe funkcje od Google

Chociaż najpopularniejsze telefony z Androidem produkuje Samsung, to właśnie Google na swoich autorskich urządzeniach regularnie wprowadza interesujące nowości. Chodzi o markę Pixel, która powoli szykuje się do wypuszczenia modelu oznaczonego numerem 9. Mając Pixela możemy być pewni, że Google sprawi nam niespodziankę przynajmniej kilkoma nowościami z okazji nowej wersji oprogramowania. W przypadku nadchodzącej "dziewiątki" nie będzie inaczej.

Ta wycieka już do sieci, a my możemy zobaczyć, co nowego przygotował amerykański producent. Istotną funkcją na pewno okażą się nowe opcje aparatu i edycji zdjęć. Te będą wspierane przez (a jakże) sztuczną inteligencję. Co jednak interesujące, AI okaże się użyteczne również w innym aspekcie działania telefonu. Mowa o funkcji, która powróci.

Android nagra nasze rozmowy

Chodzi o możliwość nagrywania naszych rozmów telefonicznych. Nie ma tu mowy o szpiegowaniu - to funkcja, dzięki której będziemy mogli zarejestrować nasze połączenie np. celem odnotowania ważnych informacji. W tym pomoże nam również AI, które będzie w stanie przygotować cały zapis tekstowy naszej rozmowy. To jednak nie wszystko.

Sztuczna inteligencja przygotuje podsumowanie rozmowy, z wyszczególnionymi najważniejszymi punktami. Całość ma zostać okraszona analizą i wskazaniem m.in. technik manipulacyjnych czy intonacji naszego rozmówcy. Czy był on podirytowany, a może się stresował? Tego dowiemy się z podsumowania, o ile nie zwrócimy na to uwagi samodzielnie.

Kiedy i gdzie będzie dostępna nowa funkcja?

Pewne jest, że funkcja "Notatka z rozmów" będzie początkowo dostępna dla posiadaczy smartfonów z serii Google Pixel 9. Te ukażą się na rynku już jesienią, dlatego testy i pierwsze opinie pojawią się już niedługo. Nie wiadomo jednak, którzy użytkownicy będą mogli z niej skorzystać.

To opcja, która w wielu krajach może zostać zakazana, lub po prostu będzie niedostępna z uwagi na przepisy dotyczące AI. Zasięg nowej funkcji pozostaje zatem tajemnicą.