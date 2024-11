Apple w ostatnim czasie nie ma łatwo na terenie krajów Unii Europejskiej. Firma została zmuszona do dostosowania się pod kątem DMA i wprowadzenia zmian, które nie naruszają prawa w UE. Komisja Europejska ponownie przygląda się praktykom giganta z Cupertino i ma dla firmy ważny apel.

Komisja Europejska ostrzega Apple

Komisarze KE przyglądają się praktykom Apple od dłuższego czasu i udostępnili oficjalny komunikat, w którym wzywają firmę do podjęcia działań. Na razie odbywa się to drogą polubowną, a więc bez nakładania kar pieniężnych. Co nie zmienia faktu, że gigant z Cupertino będzie musiał się do tego ustosunkować. O co poszło tym razem?

Reklama

Komisja Europejska wezwała Apple do zakończenia praktyk opartych na geolokalizacji, które dotyczą usług firmy. Takie działania nazwano wprost "dyskryminującymi" i jest to efekt dochodzenia KE w połączeniu z towarzystwem Współpracy w Ochronie Konsumentów.

Wspomniane śledztwo wykazało, że Apple dopuszcza się praktyk, które nie powinny mieć miejsca i stanową naruszenie dobra konsumentów. Problemy dotyczą App Store, iTunes Store, Arcade, Books, Podcastów oraz Apple Music.

Zintensyfikowaliśmy walkę z blokowaniem geograficznym. Żadna firma, duża czy mała, nie powinna niesprawiedliwie dyskryminować klientów ze względu na ich obywatelstwo, miejsce zamieszkania lub miejsce zameldowania. wyjaśnia komisarz KE Margrethe Vestager

Apple ma miesiąc na propozycje zmian

Komisja Europejska wyjaśnia, że Apple dostało miesiąc na zaproponowanie stosownych zmian, które rozwiążą problemy związane z geoblokowaniem. W przeciwnym wypadku gigantowi z Cupertino grożą konsekwencje, w tym związane z nałożeniem kar finansowych, które mogą być naprawdę ogromne i wynosić do czterech proc. globalnego przychodu spółki.

Apple już w przeszłości zostało ukarane w Unii Europejskiej, w tym grzywną w wysokości 1,84 mld euro za naruszenie przepisów antymonopolowych. W ostatnim czasie widać jednak chęć współpracy. Mogliśmy zobaczyć to w ciągu ostatnich miesięcy, gdy w Europie wprowadzono liczne zmiany w oprogramowaniu i usługach dla iPhone'ów. Wśród nich było m.in. dopuszczenie zewnętrznych sklepów z aplikacjami, gdzie wcześniej można było korzystać wyłącznie z App Store.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 88 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!