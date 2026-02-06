Kto nie zna Baldur's Gate? Dla fanów komputerowych RPG jest to kultowa produkcja. Za sprawą Larian Studios kilka lat temu mogliśmy ponownie wrócić na Wybrzeże Mieczy. Teraz dowiadujemy się, że powstanie serial oparty na tej historii i mający być kontynuacją zdarzeń z gry Baldur's Gate 3.

Serial HBO ma być kontynuacją historii z Baldur's Gate 3

Ekranizacja kultowego RGP-a to projekt HBO we współpracy z Hasbro, które jest właścicielem marki "Dungeons & Dragons". Zadania podjął się Craig Mazin, który jest współautorem jednej z najlepszych ekranizacji gier komputerowych, czyli "The Last of Us". Ponadto nie ukrywa, iż jest fanem uniwersum D&D.

Po spędzeniu niemal 1000 godzin w niesamowitym świecie Baldur’s Gate 3, spełnieniem marzeń jest możliwość kontynuacji historii stworzonej przez Larian i Wizards of The Coast

Dokładne szczegóły produkcji nie są znane, ale serial ma być kontynuacją wątków z gry Baldur's Gate 3, którą stworzyło Larian Studios. Samo studio nie będzie jednak zaangażowane w serial. Akcja rozpocznie się w momencie, gdzie kończy się RPG.

Wiemy, że w serialu Baldur's Gate nie zabraknie kultowych postaci znanych z gry. Pojawią się także nowi bohaterowie. Z informacji, które uzyskał Deadline wynika, że HBO dało Mazinowi dużą swobodę w kreacji. Możemy więc spodziewać się nieszablonowego podejścia do ekranizacji RPG-a.

Kiedy pojawi się serial Baldur's Gate?

Odpowiedź na to pytanie nie jest znana, ale z pewnością nie w tym roku. Przygotowanie takiej produkcji potrwa i HBO z pewnością będzie potrzebowało na nią wiele czasu.

Sama gra Baldur's Gate 3 debiutowała w 2023 r. i również powstawała przez długi czas. RPG spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem wśród graczy i otrzymał liczne nagrody. Tytuł najpierw trafił na Windows. Później także na konsole PlayStation i Xbox oraz komputery z macOS. Natomiast w zeszłym roku odbyła się premiera na Linuksie, choć z zastrzeżeniem oficjalnego wsparcia tylko dla Steam Decka.

Hasbro myśli obecnie o czwartej odsłonie gry, ale komputerowe Baldur's Gate 4 nie będzie miało związku z serialem HBO. Wiemy również, że tytuł nie zostanie stworzony przez Larian Studios, które postanowiło skupić się na innych produkcjach.

