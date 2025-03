Czy Netflix podrożał? Tak, ale nie u nas

W 2025 roku użytkownicy Netflixa zapłacą więcej. Dobra informacja dla nas jest taka, że podwyżki dotknęły jak na razie mieszkańców USA, Kanady, Portugalii i Argentyny. Od 28 stycznia 2025 r. najtańszy plan Netflixa oparty na reklamach (niedostępny w Polsce) wzrósł z 7 do 8 dolarów miesięcznie. W przypadku planu standardowego należy wydać 18 dolarów miesięcznie zamiast 15,50. Na tym się jednak nie kończy. Najdroższy plan Netflixa kosztuje już 25 dolarów miesięcznie, czyli blisko 100 zł. Przed podwyżkami trzeba było zapłacić dwa dolary mniej.

Netflix tłumaczy podwyżki wprowadzaniem nowych programów na żywo oraz kolejnych produkcji. Aktualizacja cennika ma być także inwestycją w jakość oferowanych treści. Ostatnia podwyżka opłat za Netflixa w Polsce miała miejsce w 2024 roku. Za oglądanie programów w tym serwisie trzeba aktualnie zapłacić:

Pakiet Podstawowy - 33 zł;

Pakiet Standard - 49 zł;

Pakiet Premium - 67 zł.

Opłata za dodatkową osobę spoza gospodarstwa domowego wynosi 13 zł. Obecnie nie ma informacji o tym, że w Polsce za Netflixa w najbliższych miesiącach trzeba będzie płacić więcej. Z drugiej strony nie ma wiadomości o zniżkach. Netflix nie oferuje bowiem rabatów za płatność z góry za cały rok, dlatego roczny koszt korzystania z Netfliksa jest równy dwunastokrotności miesięcznej opłaty.

Oglądanie platformy Max dużo droższe

Max, dawniej znany jako HBO Max, to jedna z najpopularniejszych usług streamingowych. Niestety, polscy abonenci muszą pogodzić się z podwyżką cen abonamentów. Do tej pory Plan Podstawowy kosztował 19,99 zł miesięcznie i 199 zł rocznie, a Plan Standardowy 29,99 zł miesięcznie i 299 zł rocznie. Z kolei za Plan Premium trzeba było zapłacić 49,99 zł miesięcznie i 499 zł rocznie.

W 2025 roku Max kosztuje 29,99 zł miesięcznie za dostęp do Planu Podstawowego i 299 zł za dostęp do Planu Podstawowego na rok. Plan Standardowy również podrożał. Teraz to 39,99 zł za miesięczny dostęp i 399 zł za dostęp na rok. Natomiast cena Planu Premium pozostaje bez zmian. W ubiegłym roku Max oficjalnie zastąpiło HBO Max, dołączając tym samym do grona serwisów VOD w Polsce.

Użytkownicy Disney+ przed trudnym wyborem

Informacje o podwyżkach za Disney+ pojawiły się jeszcze pod koniec 2024 roku. Użytkownicy za możliwość bezproblemowego korzystania z serwisu płacili jedynie 37,99 zł za miesiąc. W połowie grudnia nastąpiły znaczące zmiany. Dotychczasowy jeden pakiet podzielony został na dwa odrębne: premium i standard. O ile podrożał Disney+?

Disney+ Premium kosztuje 49,99 zł miesięcznie. Wykupienie rocznego pakietu to 499,90 zł. Po wykupieniu go użytkownik ma dostęp do produkcji w jakości obrazu 4K i dźwiękiem Dolby Atmos. Treści można odtwarzać jednocześnie na czterech urządzeniach. Do oferty wprowadzony został także Disney+ Standard za 29,99 zł (299,99 zł rocznie). Pakiet jest tańszy i okrojony. Jest więc jakość obrazu Full HD, brak natomiast w tej opcji wsparcia Dolby Atmos. Odtwarzanie jest możliwe tylko na dwóch urządzeniach jednocześnie.

Pomimo że w 2025 roku trzeba zapłacić więcej za Disney+, to zdarzają się promocje. Disney+można mieć bowiem za niecałe 8 zł przez cztery miesiące. Oferta nie jest jednak wprowadzona na stałe i dotyczy tylko nowych i spełniających warunki powracających subskrybentów. Jest także ograniczona czasowo.

YouTube Premium jeszcze droższy?

Podstawową korzyścią z płatnego abonamentu YouTube Premium jest brak reklam. Kto nie wykupił subskrypcji, ten wie, jak bardzo irytujące potrafią być w czasie oglądania. Ponadto subskrypcja pozwala na pobieranie materiałów do obejrzenia offline, umożliwia odtwarzanie w tle na urządzeniach mobilnych czy gwarantuje dostęp do YouTube Music. Obecnie subskrypcja YouTube Premium to koszt 25,99 zł za miesiąc. W planie dla rodzin, który kosztuje 46,99 zł/miesiąc, możemy dodać nawet pięć dodatkowych osób.

Na zniżkę mogą liczyć studenci. Dla nich miesięczny koszt to 14,99 zł. W planach platformy jest uruchomienie YouTube Premium Lite. O ile cena YouTube Premium ma w 2025 roku nie zostać zmieniona, to niestety nie mamy najlepszych informacji dla użytkowników YouTube TV. To usługa, która umożliwia oglądanie kanałów telewizyjnych przez internet. W styczniu 2025 roku wprowadzona została kolejna podwyżka za podstawowy pakiet.

YouTube TV oferuje dostęp do transmisji sportowych na żywo, wiadomości i różnych funkcji, takich jak nieograniczony rejestrator w chmurze. Dzięki temu jest popularnym wyborem wśród szukających alternatywy dla tradycyjnej telewizji kablowej. Jego stale rosnące ceny mogą jednak, szczególnie na Zachodzie, skłonić ludzi do powrotu do telewizji kablowej. Cena YouTube TV wzrosła z 65 do 73 dolarów miesięcznie już na początku 2023 r. Ostatnia podwyżka cen jest gigantyczna i podniosła koszty do 83 dolarów miesięcznie. Dla polskiego użytkownika to nawet 320 złotych.

