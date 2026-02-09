Chiny wykazują coraz większe zainteresowanie z kosmosem i toczą o niego wyścig z Amerykanami, co obserwujemy w różnych obszarach. Stany Zjednoczone od kilkunastu lat testują samolot kosmiczny o nazwie X-37B, który obecnie odbywa ósmą misję. Tymczasem Państwo Środka w weekend wystrzeliły własną maszynę Shenlong.

Chiński samolot kosmiczny Shenlong rozpoczął czwartą misję

Chińczycy wystrzelili samolot kosmiczny Shenlong w sobotę i jest to już czwarta misja tej maszyny. Start ponownie odbył się (jak wszystkie poprzednie) z Centrum Startowego Satelitów Jiuquan na pokładzie rakiety Długi Marsz 2F. Oczywiście szczegóły przedsięwzięcia owiane są tajemnicą.

Chiny rozpoczęły testy samolotu kosmicznego w 2020 r. i jest to maszyna wielokrotnego użytku. Warto dodać, że nazwa Shenlong jest nieoficjalna i oznacza "Boski Smok". Nadały ją media, bo Państwo Środka nie ujawniło oficjalnego nazewnictwa projektu.

Pekin twierdzi, że kolejna misja Shenlong jest próbą technologiczną, a nie rozmieszczeniem operacyjnym. Chiny chcą w ten sposób tonować narrację wokół swojego programu. Według agencji Xinhua celem eksperymentu jest zapewnienie wsparcia technicznego dla pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej, ale szczegółów nie podano. Państwo Środka utrzymuje, że dąży w ten sposób do opracowania statków kosmicznych wielokrotnego użytku.

Shenlong przypomina prom kosmiczny i samolot X-37B

Samolot kosmiczny Chińczyków to maszyna mająca kilka metrów długości, która przypomina wahadłowce wycofane z użytku przez NASA kilkanaście lat temu. Amerykanie również od lat testuję podobny statek. Mowa o projekcie X-37B, który obecnie odbywa ósmą misję w kosmosie rozpoczętą w sierpniu 2025 r.

Amerykański samolot kosmiczny X-37B. Shenlong jest podobną maszyną. United States Space Force domena publiczna

Specyfikacja techniczna i dokładne przeznaczenie Shenlong nie są znane. Pierwszy lot samolotu kosmicznego odbył się 4 września 2020 r. i maszyna wróciła na powierzchnię po zaledwie dwóch dniach. Kolejny test rozpoczął się 5 sierpnia 2022 r. Wtedy maszyna spędziła na orbicie okołoziemskiej już 276 dni i jest dotychczas najdłuższą próbą projektu.

Stany Zjednoczone zwracają uwagę na potencjalne zastosowania szpiegowskie. W trakcie trzeciej misji Shenlong wykryto sygnały radiowe nad Ameryką Północną i pojawiły się przypuszczenia, że samolot kosmiczny wykorzystywany jest w roli mobilnej platformy wywiadowczej. Pekin nie skomentował tych doniesień, ale mówi się, że zastosowania wojskowe są tutaj w zasadzie pewne.

