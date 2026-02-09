Chiny testują samolot kosmiczny. Ponownie wystrzelono go w kosmos
Shenlong to chiński samolot kosmiczny, który ponownie został wystrzelony w kosmos. Chiny testują maszynę od kilku lat i jest to odpowiedź na amerykański X-37B. To już czwarta misja bezzałogowego statku. Shenlong z wyglądu przypomina wahadłowce kosmiczne i jest samolotem wielokrotnego użytku.
Chiny wykazują coraz większe zainteresowanie z kosmosem i toczą o niego wyścig z Amerykanami, co obserwujemy w różnych obszarach. Stany Zjednoczone od kilkunastu lat testują samolot kosmiczny o nazwie X-37B, który obecnie odbywa ósmą misję. Tymczasem Państwo Środka w weekend wystrzeliły własną maszynę Shenlong.
Chiński samolot kosmiczny Shenlong rozpoczął czwartą misję
Chińczycy wystrzelili samolot kosmiczny Shenlong w sobotę i jest to już czwarta misja tej maszyny. Start ponownie odbył się (jak wszystkie poprzednie) z Centrum Startowego Satelitów Jiuquan na pokładzie rakiety Długi Marsz 2F. Oczywiście szczegóły przedsięwzięcia owiane są tajemnicą.
Chiny rozpoczęły testy samolotu kosmicznego w 2020 r. i jest to maszyna wielokrotnego użytku. Warto dodać, że nazwa Shenlong jest nieoficjalna i oznacza "Boski Smok". Nadały ją media, bo Państwo Środka nie ujawniło oficjalnego nazewnictwa projektu.
Pekin twierdzi, że kolejna misja Shenlong jest próbą technologiczną, a nie rozmieszczeniem operacyjnym. Chiny chcą w ten sposób tonować narrację wokół swojego programu. Według agencji Xinhua celem eksperymentu jest zapewnienie wsparcia technicznego dla pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej, ale szczegółów nie podano. Państwo Środka utrzymuje, że dąży w ten sposób do opracowania statków kosmicznych wielokrotnego użytku.
Shenlong przypomina prom kosmiczny i samolot X-37B
Samolot kosmiczny Chińczyków to maszyna mająca kilka metrów długości, która przypomina wahadłowce wycofane z użytku przez NASA kilkanaście lat temu. Amerykanie również od lat testuję podobny statek. Mowa o projekcie X-37B, który obecnie odbywa ósmą misję w kosmosie rozpoczętą w sierpniu 2025 r.
Specyfikacja techniczna i dokładne przeznaczenie Shenlong nie są znane. Pierwszy lot samolotu kosmicznego odbył się 4 września 2020 r. i maszyna wróciła na powierzchnię po zaledwie dwóch dniach. Kolejny test rozpoczął się 5 sierpnia 2022 r. Wtedy maszyna spędziła na orbicie okołoziemskiej już 276 dni i jest dotychczas najdłuższą próbą projektu.
Stany Zjednoczone zwracają uwagę na potencjalne zastosowania szpiegowskie. W trakcie trzeciej misji Shenlong wykryto sygnały radiowe nad Ameryką Północną i pojawiły się przypuszczenia, że samolot kosmiczny wykorzystywany jest w roli mobilnej platformy wywiadowczej. Pekin nie skomentował tych doniesień, ale mówi się, że zastosowania wojskowe są tutaj w zasadzie pewne.