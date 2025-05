Do kiedy można zmienić miejsce głosowania? Ostatni moment

Anna Czowalla

Wybory prezydenckie 2025, zaplanowane na 18 maja, to istotne wydarzenie dla polskiej demokracji. Każdy wyborca, który w dniu głosowania znajdzie się poza miejscem stałego zameldowania, może zmienić miejsce głosowania – zarówno stacjonarnie, jak i online. Aplikacja mObywatel znacząco ułatwia ten proces, oferując wygodne narzędzia do zarządzania formalnościami wyborczymi. Jakie kroki należy podjąć i na co zwrócić uwagę, by w pełni skorzystać z tego prawa? Przyglądamy się szczegółom.