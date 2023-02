Duża zmiana w mObywatel. Dowód osobisty w aplikacji na równi z plastikowym

Spis treści: 01 Dowód osobisty z aplikacji mObywatel

Chociaż dowód osobisty do aplikacji mObywatel mogliśmy dodać już jakiś czas temu, to wielu osobom zdecydowanie brakowało pewnych funkcjonalności. Wynikały one z faktu, że cyfrowy dokument tożsamości nie posiadał rangi równej temu fizycznemu — a to z kolei powodowało, że nie wszędzie można było legitymować się przy pomocy smartfona. Taki stan rzeczy ulegnie jednak zmianie. Informacje na ten temat pojawiły się już w zeszłym roku, ale wreszcie mamy konkrety!

Rząd przyjął projekt ustawy, dzięki której wspomniany status dokumentu z aplikacji mobilnej mObywatel zostanie zrównany z fizycznym dowodem tożsamości. Jest to kolejny krok w kierunku powszechnej cyfryzacji. Jak na konferencji prasowej wspomniał premier Mateusz Morawiecki, takie rozwiązania są dla obywateli znacznie wygodniejsze, ułatwiają i przyspieszają pracę w urzędach, przychodniach i nie tylko.

Dziś nie trzeba nosić ze sobą prawa jazdy ani wozić dowodu rejestracyjnego. Lekarz może wystawić e-receptę czy elektroniczne zwolnienie lekarskie. Podatki też można wypełnić przez internet albo nawet tego nie robić, bo urzędnik zrobi to za nas. Mateusz Morawiecki, premier rządu RP

Nowe funkcje w aplikacji mObywatel. Jakie?

Nowe przepisy sprawią, że z prawnej perspektywy, cyfrowe i fizyczne dowody tożsamości będą tymi samymi dokumentami. Wykorzystamy je zatem w urzędach, bankach i wielu innych miejscach, gdzie konieczne jest ukazanie dokumentu celem wylegitymowania się. Co istotne, podobne zrównanie wersji cyfrowych i fizycznych ma nastąpić również w przypadku innych dokumentów.

Mowa tutaj m.in. o eLegitymacji studenckiej, Karty Dużej Rodziny czy prawie jazdy. Nowa ustawa ma też ułatwić niektórym organizacjom i jednostkom samorządowym wydawanie cyfrowych wersji swoich dokumentów — wszelkiej maści kart czy legitymacji członkowskich.

PIT online, czyli podatki przez internet

Jedną z najbardziej użytecznych rzeczy w "cyfrowej" Polsce jest z pewnością możliwość złożenia zeznania podatkowego przez internet. Choć w tym roku serwis internetowy Urzędu Skarbowego złapał na początku sporą zadyszkę, to da się już dokonać wszelkich wymaganych procedur.

Jeżeli jesteście zainteresowani tym, jak rozliczyć PIT przez internet, możecie skorzystać z naszego poradnika. Sama procedura jest dość prosta, ale zawsze warto upewnić się, czy wszystkie działania wykonujemy poprawnie.