Cyfrowe dokumenty w Polsce stają się coraz powszechniejsze, co stało się możliwe głównie za sprawą platformy mObywatel. Dowodzi tego ogromne zainteresowanie e-dowodem osobistym. Teraz rząd wprowadza kolejne nowości, które dotyczą Internetowego Konta Pacjenta oraz EKUZ.

EKUZ w wersji elektronicznej trafia do aplikacji mojeIKP

Aplikacja mojeIKP (Internetowe Konto Pacjenta) otrzymała dwie nowe opcje powiązane z Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego. Co to za nowości? Wprowadzenie funkcji podsumowała minister zdrowia, Izabela Leszczyna.

W czasach tak wysoko rozwiniętej technologii powinniśmy z niej korzystać, aby ułatwiać sobie życie. Wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom z kolejnym projektem. Od teraz w aplikacji mojeIKP będziemy mogli wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. minister zdrowia, Izabela Leszczyna

Aplikacja mojeIKP ma nową opcję, która pozwala na złożenie wniosku o EKUZ bez wychodzenia z domu. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik może wystąpić o wydanie karty w bardzo prosty sposób. Następnie można monitorować etap realizacji zlecenia. Na koniec warto wspomnieć o sposobności podejrzenia ważności Twojego EKUZ.

Cyfrowy certyfikat zamiast Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

Znacznie ciekawsza jest druga z nowości. To możliwość wygenerowania cyfrowego certyfikatu, który zastępuje tradycyjną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Takie rozwiązanie przyda się w momencie, gdy właściciel zapomni o zwykłej karcie. Opcja również jest dostępna z poziomu aplikacji mojeIKP.



Zdjęcie Cyfrowy certyfikat zamiast karty EKUZ w aplikacji mojeIKP. / Pacjent.gov.pl / materiały prasowe

Zastąpiliśmy kolejny dokument papierowy, który musiał mieć podpis i pieczątkę pracownika NFZ, wygodną wersją cyfrową z elektronicznym podpisem. W efekcie, jeśli zapomnieliśmy o EKUZ, eCertyfikat otrzymamy znacznie szybciej, wprost na mojeIKP. wyjaśnia Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Do czego służy EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to specjalny dokument, który potwierdza prawo pacjenta do otrzymywania świadczeń medycznych. Dzięki EKUZ można liczyć na leczenie niezbędne oraz nieplanowane poprzez system opieki zdrowotnej danego państwa i jest ono realizowane w ten sam sposób, co dla pacjentów tego kraju.

EKUZ jest wydawana bezpłatnie. Zazwyczaj na trzy lata i dotyczy to osób zatrudnionych lub prowadzących własną działalność gospodarczą. Wyjątkiem są seniorzy i w ich przypadku termin ważności wynosi 20 lat. Natomiast w przypadku dzieci karta jest wydawana do ukończenia 18. roku życia. Warto dodać, że lokalne oddziały NFZ umożliwiają także uzyskanie tymczasowych certyfikatów. Opcja będzie przydatna na przykład w wyniku kradzieży lub zgubienia karty za granicą.