Filmy na YouTube mogą usunąć wodę z iPhone'a. Trik, który naprawdę działa

Zalany iPhone to duży problem i okazuje się, że ratunkiem mogą być filmy z YouTube'a! To nie żart i nie chodzi o nagrania z poradami. Okazuje się, że istnieje pewien trik, który jest w stanie usunąć nieco cieczy z głośnika telefonu. Są to nagrania ze specjalnym dźwiękiem, co zweryfikowano w rzeczywistości.

Zdjęcie Filmy na YouTube mogą usunąć wodę z iPhone'a. Trik, który naprawdę działa. / Apple / materiały prasowe