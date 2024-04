Google wyłącza Podcasty. Gdzie ich szukać?

Google ogłosiło, że kończy z własna aplikacją Podcasty już w zeszłym roku. Wtedy podano, że w Stanach Zjednoczonych zostanie ona pogrzebana 2 kwietnia 2024. Dla pozostałych rynków dokładny termin nie został ogłoszony. Wiadomo jednak, że nastąpi to jeszcze w tym roku. Dlatego już teraz warto się przygotować.

Podcasty Google — jak przenieść subskrypcje?

Google na szczęście pozwala przenieść istniejące subskrypcje z dotychczasowej aplikacji Podcasty. Można je zaimportować do YouTube Music lub też innej platformy do słuchania audycji. W tym pierwszym przypadku proces jest zautomatyzowany i polega na stuknięciu specjalnego banera oraz wykonaniu opisanych kroków. Załóżmy jednak, że chcemy korzystać z innej aplikacji.

1. Uruchamiamy aplikację Podcasty Google i dotykamy baner z informacją o możliwości eksportowania subskrypcji.

2. W następnym kroku dotykamy przyciski Pobierz.

3. Następnie zapisujemy listę z subskrypcjami. Domyślnie plik ma nazwę google-podcasts-subscriptions.opml.

4. Uruchamiamy aplikację, gdzie chcemy dodać wyeksportowane subskrypcje.

5. Przechodzimy do procesu importowania poprzez wskazanie właściwego pliku opml.

Google przespało boom na podcasty

Google nigdy nie wykorzystało pełnego potencjału, który drzemał w podcastach. Firma nie zdecydowała się na lepszą promocję tego typu audycji, na czym skorzystała konkurencja. W tym przede wszystkim Spotify, które w Stanach Zjednoczonych stało się liderem wśród tego typu platform. Dużym zainteresowaniem na tym rynku cieszy się również aplikacja Podcasty firmy Apple.

Podcasty serwowane przez Google zostały przeniesione do platformy YouTube Music już wcześniej, gdzie dostęp oferowany jest za darmo. Co ważne, aplikacja pozwala na szybkie przełączanie się pomiędzy audycjami wideo oraz audio.

Podcasty w YouTube Music zostały uruchomione rok temu. Nastąpiło to w kwietniu 2023 r. Google umieściło opcje wyszukiwania oraz dodawania audycji do biblioteki i działa to na podobnej zasadzie do muzyki. Wśród opcji jest również możliwość zachowania do późniejszego odsłuchu w trybie offline. Warto dodać, że Podcasty Google wystartowały w 2018 r. i tracą funkcjonalność w postaci słuchania, ale sam proces migracji subskrypcji ma być możliwy jeszcze przez jakiś czas.