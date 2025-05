iOS 18.5. Co nowego z aktualizacją dla iPhone'ów?

iOS 18.5 to kolejna duża aktualizacja dla iPhone'ów, którą Apple udostępni jeszcze w tym tygodniu. Co nowego tu znajdziemy? Tym razem nowości nie ma zbyt wielu, ale nie oznacza to zupełnego ich braku. Spodziewamy się także, że iOS 18.5 rozwiąże różne problemy związane z zabezpieczeniami.