Ale od tego zacznijmy. Firma wprowadza pakiet Apple Intelligence do Europy kontynentalnej i to sprawia, że można go w końcu łatwo włączyć na iPhone'ach w Polsce (wymaga to głównie zmiany języka na przykład na angielski). Poza tym dodano wsparcie dla wybranych języków europejskich, ale na liście nie ma oczywiście polskiego oraz pewne funkcje oparte na AI, w tym powiadomienia priorytetowe czy nowy styl w Image Playground.