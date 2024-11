Islandia pierwszym krajem świata zasilanym energią z kosmosu

Pozyskiwanie energii słonecznej może też odbywać się bez przerwy, ponieważ nie ma tam pór dnia. Wydajność układów solarnych jest wielokrotnie większa niż na Ziemi. Naukowcy chcą wykorzystać te dobrodziejstwa, ponieważ jak tłumaczą, brak zagospodarowania przestrzeni kosmicznej to ogromne marnotrawstwo.

Taka idea przyświeca brytyjskiej firmie Space Solar. We współpracy z firmami Reykjavik Energy oraz Transition Labs, realizuje ona przełomowy projekt budowy pierwszej kosmicznej farmy solarnej o dużej mocy. Jak chwalą się przedstawiciele firmy, ok. 2030 roku obiekt ma przesyłać na Ziemię nawet 30 MW energii elektrycznej. Taka ilość energii pozwoli na zasilanie od 1500 do 3000 domów.