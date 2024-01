Sztuczna inteligencja podbija świat, a ubiegły rok był tego najlepszym dowodem. ChatGPT zrewolucjonizował internet, a przyszłość zapowiada się jeszcze lepiej. Nic więc dziwnego, że wiele branż zaczyna korzystać z AI i wspomagać się jej możliwościami. Kolejarze postanowili nie pozostawać w tyle i już teraz podpisano pierwsze umowy, które nie tylko zwiększą bezpieczeństwo podróżnych, ale też zapewnią większą punktualność pociągów.

Mowa o systemie AI Shield, który został opracowany w ośrodku badawczo-rozwojowym IDEAS NCBR. W procesie budowy narzędzia brali udział także przedstawiciele Straży Ochrony Kolei. System ten ma wspomóc strażników w optymalnym wytyczaniu ścieżek patroli, aby zapewnić bezpieczeństwo podróżującym koleją. A to jest bardzo istotne, bo koleje stale narażone są na kradzieże i inne przestępstwa. Wystarczy wspomnieć, że w samym 2022 roku odnotowano prawie 7400 tego typu wykroczeń. Niestety kolejarze sobie z nimi nie radzą, bo sprawców ustalano tylko w 25 proc. tego typu zdarzeń.

Bezpieczeństwo na kolei

"Podpisane porozumienie pozwoli na wypracowanie odpowiednich narzędzi do zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej, w tym do prewencji zdarzeń niepożądanych. Przyczyni się to do zwiększenia skuteczności wykrywania sprawców wykroczeń, dewastacji i innych działań wymierzonych w infrastrukturę kolejową, będącą pod nadzorem Straży Ochrony Kolei" - komendant główny SOK, dr inż. Józef Hałyk.

Jak to będzie działać w rzeczywistości? Algorytmy przygotują optymalne działania według konkretnych preferencji. Pozwoli to na zaskoczenie przestępców, którzy uczą się schematycznych działań strażników na kolei. Każde zachowanie i plan działania będą dostosowane do aktualnej sytuacji. To kolejny dowód na to, że sztuczna inteligencja nie zastąpi ludzi, ale za to wspomaga skutecznie ich pracę.



Paradoksalnie przestępstwa na kolei mają znaczny wpływ na opóźnienia pociągów. Coraz częściej dochodzi do kradzieży sieci trakcyjnej, przez co konieczne są zmiany tras dla poszczególnych składów, a to prosta droga do opóźnień i komplikacji dla podróżnych. Czy sztuczna inteligencja naprawi sytuację na polskich dworcach? Miejmy nadzieję.