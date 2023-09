Spis treści: 01 Telefon do 1000 zł. O tym pamiętaj

02 OPPO A78 - świetny ekran i ładowanie

03 Samsung M23 5G - wydajny i niedrogi

04 Motorola Moto G73 - Optymalny Android

05 Infinix Note 12 - świetny telefon do 1000 zł

06 Xiaomi Redmi Note 12. Telefon za mniej niż 1000 zł

07 Realme C55. 8GB RAM na pokładzie

Wszyscy mamy swoje preferencje dotyczące telefonów. Niezależnie od tego, czy wolimy robić nim zdjęcia, oglądać wideo czy zadowoli nas surfowanie po internecie pamiętajmy, że pewne parametry są dość uniwersalne. Warto na nie zwrócić uwagę przed zakupem, aby być z niego możliwie najbardziej zadowolonym.

Telefon do 1000 zł to urządzenie, które odbiega co prawda od flagowych modeli, jednak może stać się dobrym sprzętem na co dzień. Warto zwrócić uwagę na podzespoły, ekran czy zastosowany aparat. Dodatkowe funkcje, np. NFC czy lepsze odświeżanie ekranu również są w tym wypadku kluczowe i mogą zadecydować o tym, czy dany telefon jest wart zakupu.

Kupujesz telefon za 1000 zł? O tym pamiętaj:

Pamięć RAM. Więcej pamięci RAM to lepsze działanie telefonu. Dobrą opcją jest minimum 4GB, choć lepiej więcej.

Więcej pamięci RAM to lepsze działanie telefonu. Dobrą opcją jest minimum 4GB, choć lepiej więcej. Aparat. Telefony do 1000 zł mają z reguły więcej niż 1 obiektyw. To daje nam pole do popisu, choć najważniejszy i tak jest ten główny. Ważne, aby w parze z liczbą pikseli szło dobre oprogramowanie.

Telefony do 1000 zł mają z reguły więcej niż 1 obiektyw. To daje nam pole do popisu, choć najważniejszy i tak jest ten główny. Ważne, aby w parze z liczbą pikseli szło dobre oprogramowanie. Bateria. W tej cenie pojemność 5000 mAh jest osiągalna i wskazana. Plusem będzie szybkie ładowanie.

W tej cenie pojemność 5000 mAh jest osiągalna i wskazana. Plusem będzie szybkie ładowanie. Procesor. Telefon za 1000 zł powinien mieć 8-rdzeniowy procesor o przyzwoitej wydajności.

Telefon za 1000 zł powinien mieć 8-rdzeniowy procesor o przyzwoitej wydajności. Ekran. Najważniejsza w tym wypadku jest jakość, nie przekątna - popularny standard to 2400 na 1080 pikseli.

OPPO A78 - świetny ekran i ładowanie

W chińskim smartfonie OPPO A78 znajdziemy 8GB RAM i 128GB pamięci na dane użytkownika. To jednak nie koniec atutów tego smartfona, ponieważ jego ekran o przekątnej 6,43-cala to AMOLED o rozdzielczości 2412 na 1080 pikseli. Wciąż mało? Dodajmy do tego wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 680 i obsługę płatności NFC. Jest jeszcze cena - OPPO A78 kosztuje 999 zł, co czyni go świetnym telefonem za 1000 zł.

Zdjęcie OPPO A78. / Oppo / materiały prasowe

Specyfikacja techniczna OPPO A78:

Procesor: Qualcomm Snapdragon 680

Ekran: 6,43 cala, rozdzielczość 2412 na 1080 pikseli

Pamięć RAM: 8GB

Pamięć wewnętrzna: 128GB

Bateria: 5000 mAh

Aparat: 50 Mpix + 2 Mpix + 8 Mpix

Świetny ekran zapewnia jeszcze lepsze wrażenia dzięki odświeżaniu 90 Hz, a bateria (w dość standardowym rozmiarze) naładuje się szybko dzięki mocnemu ładowaniu 67W. Mamy w tym modelu płatności zbliżeniowe NFC, choć zabrakło obsługi sieci 5G. Czy to duży minus? Zależy - jeżeli szukacie taniego telefonu, a wasz operator ma problem z zapewnieniem zasięgu, to samo LTE i tak wystarczy. Jest nieźle!





Samsung M23 5G - wydajny i niedrogi

Jaki telefon Samsung do 1000 zł kupić? Opcja może być tylko jedna i jest nią Samsung Galaxy M23. Seria M to czwarta w kolejności (po Z, S i A) seria koreańskiego producenta. Urządzenia te przez lata dojrzewały, a dziś możemy dzięki temu kupić dobry i tani telefon. Propozycja od Samsunga ma łączność 5G, świetny ekran (jak na Samsunga przystało) i płatności NFC. Do tego robi naprawdę dobre zdjęcia.

Zdjęcie Samsung Galaxy M23 to niezwykle tani i dobry telefon. / Samsung / materiały prasowe

Specyfikacja Samsung Galaxy M23:

Procesor: Qualcomm Snapdragon 750G

Ekran: 6,6 cala, rozdzielczość 2408 na 1080 pikseli

Pamięć RAM: 4GB RAM

Pamięć wewnętrzna: 128GB

Bateria: 5000 mAh

Aparat: 50 Mpix + 5 Mpix + 8 Mpix

NFC

Sercem telefonu jest procesor Qualcomm Snapdragon 750G. Niech nie martwi was pamięć RAM - 4GB w tym modelu wystarczy. Podobnie jak zestaw aparatów, dzięki któremu zrobimy przyzwoite zdjęcia i nagramy wideo w 4K. Bateria ma 5000 mAh, a całość jest niedroga. Samsung Galaxy M23 5G kosztuje 899 zł. W zestawie mamy 5G i NFC, więc nie ma mowy o technologicznym zacofaniu.

Motorola Moto G73 - Optymalny Android

Nowe Motorole można śmiało polecać. Skąd taki pogląd? G73 to dobre podzespoły i Android bez obciążających nakładek. To dla wielu użytkowników ogromna zaleta. Nie dość, że telefon jest pozbawiony nie zawsze udanych nakładek, to podzespoły mogą sobie lepiej poradzić z czystym systemem. Nakładki są fajne - ale nie zawsze. Motorola do niczego nas nie zmusza i pozwala bawić się w pełni oryginalnym systemem od Google.

Zdjęcie Motorola Moto G73. / Motorola / materiały prasowe

Specyfikacja Motorola Moto G72:

Procesor: MediaTek Helio G99

Ekran: 6,6 cala, rozdzielczość 2400 na 1080 pikseli

Pamięć RAM: 8GB

Pamięć wewnętrzna: 128GB

Bateria: 5000 mAh

Aparat: 108 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 16 Mpix

NFC

A jest czym się bawić. Motorola Moto G72 kosztuje 999 zł (w promocji za 799 zł) i jest jednym z najlepszych telefonów do 1000 zł na ten moment. W środku mamy 8GB RAM, 128GB pamięci wewnętrznej i znany z poprzednich modeli procesor od MediaTek. Jest jeszcze niespodzianka - Motorola ma główny aparat o rozdzielczości 108 megapikseli. Najlepszy i niedrogi telefon do zdjęć? Jak widać nawet za niewielkie pieniądze można pobawić się w mobilną fotografię. Świetną cechą jest też ekran, który ma odświeżanie 120 Hz.

Infinix Note 12 - świetny telefon do 1000 zł

A co powiecie na smartfon Infinix Note 12? To bardzo dobry smartfon do 1000 zł, który nie odbiega w żaden sposób od innych modeli w tym zestawieniu. Wysoki standard wykonania, dobre podzespoły i ciekawy ekran, bo o przekątnej 6,7 cala. Marka Infinix nie jest jeszcze bardzo popularna w Polsce, ale na pewno warto na nią zwrócić swoją uwagę. Tym bardziej, że proponowany telefon kosztuje niewiele. Za Infinix Note 12 zapłacimy 799 zł.

Zdjęcie Infinix Note 12. / Infinix / materiały prasowe

Specyfikacja Infinix Note 12:

Procesor: MediaTek Helio G99

Ekran: 6,7 cala, rozdzielczość 2400 na 1080 pikseli

Pamięć RAM: 8GB

Pamięć wewnętrzna: 128GB

Bateria: 5000 mAh

Aparat: 50 Mpix + 2 Mpix + 0,3 Mpix + 16 Mpix

NFC

Na pokładzie mamy 8GB RAM - aż dwukrotnie więcej niż w przypadku wymienionego wcześniej Samsunga. Za działanie urządzenia odpowiada też dobrze oceniany w tym segmencie cenowym procesor MediaTek. Dobrym zwyczajem jest utrzymanie standardu baterii, która w tym przypadku ma pojemność 5000 mAh. Nie brakuje też miejsca na dane. Użytkownik otrzymuje 128GB wbudowanej pamięci na zdjęcia, dane i nie tylko. No i NFC - płatności zbliżeniowe są w tym modelu.

Xiaomi Redmi Note 12. Telefon za mniej niż 1000 zł

Skoro obiektem zainteresowania jest najlepszy telefon za 1000 zł, to nie mogło zabraknąć propozycji od Xiaomi. Co ciekawe, mając budżet wynoszący równy tysiąc uda nam się przyoszczędzić. Xiaomi Redmi Note 12 kosztuje 799 zł, dlatego w kieszeni zostają nam dwie stówki. Co otrzymamy za tak niewielką (jak na smartfon) kwotę? Przede wszystkim duży ekran 6,67 cala z rozdzielczością 2400 na 1080 pikseli wykonany w technologii AMOLED. Jak wygląda sprawa podzespołów?

Zdjęcie Xiaomi Redmi Note 12. / Xiaomi / materiały prasowe

Specyfikacja Xiaomi Redmi Note 12:

Procesor: Qualcomm Snapdragon 685

Ekran: 6,67 cala, rozdzielczość 2400 na 1080 pikseli 120 Hz

Pamięć RAM: 4GB

Pamięć wewnętrzna: 64GB

Bateria: 5000 mAh

Aparat: 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 13 Mpix z przodu

NFC

Za działanie Xiaomi Redmi Note 12 odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 685 i 4GB RAM. Tej pamięci operacyjnej nie ma zbyt wiele, ale wystarczy w codziennych zadaniach. Na plus działa również bateria o pojemności 5000 mAh i szybkie ładowanie o mocy 33W. Ciekawą rzeczą jest zaopatrzenie telefonu w odświeżanie 120 Hz i aparat główny 50 megapikseli.

Realme C55. 8GB RAM na pokładzie

Ta opcja zachwyci zwolenników dużych pamięci operacyjnych. Realme C55 ma aż 8GB RAM, co świetnie sprawdzi się w środowisku Androida i podczas korzystania z różnych aplikacji. Dodajmy do tego Ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G88 i mamy maszynkę, która poradzi sobie z grami, edycją zdjęć czy po prostu komfortowym użytkowaniem na co dzień. Jak to w przypadku chińskich producentów bywa, telefon ma też dodatkowe zalety.

Zdjęcie realme C55 to dobry telefon za tysiąc złotych. / realme / materiały prasowe

Specyfikacja realme C55:

Procesor: MediaTek Helio G88

Ekran: 6,72 cala, rozdzielczość 1080 na 2400 pikseli

Pamięć RAM: 8GB (możliwość rozszerzenia do 16GB)

Pamięć wewnętrzna: 256GB

Bateria: 5000 mAh

Aparat: 64 Mpix + 2 Mpix + 8 Mpix (przód)

NFC

Można tu wymienić np. zestaw dwóch aparatów fotograficznych, z których jeden ma 64 megapiksele. A jak z pamięcią wewnętrzną? Użytkownik ma aż 256 gigabajtów na dane. Poza tym realme C55 kosztuje 999 zł i to naprawdę dobry i tani telefon. Jest też całkiem spory - zaopatrzono go w 6,72-calowy ekran o rozdzielczości 1080 na 2400 pikseli. Producent chwali się też rozwiązaniem Mini Capsule, co jest oczywistym nawiązaniem dla Dynamic Island od Apple.