Jedno kliknięcie i zapłacone. Nowość w polskim banku

Click to Pay w pierwszym polskim banku

Click to Pay to bezpieczne rozwiązanie stworzone przez Mastercard. Rozwiązanie od niedawna jest obecne w Polsce, ale właśnie teraz pierwszy bank - VeloBank - wprowadza je do bankowości internetowej.

Aby skorzystać z tej funkcjonalności, należy aktywować Click to Pay (w bankowości albo aplikacji) i dodać kartę płatniczą (lub karty). Potem trzeba zweryfikować dane oraz zaakceptować wymagane zgody.

Klient całą operację potwierdza PIN-em, po czym usługa Click to Pay staje się aktywna i gotowa do użycia.

Z Click to Pay można skorzystać u wielu sprzedawców online w Polsce i na całym świecie. Dane karty będą chronione i nie trzeba ich wpisywać za każdym razem przy zakupach internetowych.

Proces płatności za pomocą standardu Click to Pay jest łatwy i zrozumiały dla klientów. Dzięki automatyzacji i uproszczeniu procesu transakcji, użytkownicy mogą robić bezpiecznie zakupy w internecie, jeszcze szybciej i bez zbędnych komplikacji Paweł Wawiernia, dyrektor Biura Kart i Płatności Alternatywnych w VeloBanku.

Jak działa Click to Pay od Mastercard?

Click to Pay ułatwia zakupy w internecie. Nie trzeba ręcznie wprowadzać danych karty czy logować się do sklepów internetowych.

W usłudze, którą stworzył Mastercard, transakcje są chronione tokenizacją, zastępując rzeczywiste dane karty unikalnym tokenem używanym do przechowywania karty oraz autoryzacji transakcji. To rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo danych kart i płatności.

Klienci, którzy przy płatności kartą zapiszą ją do Click to Pay oraz dodadzą urządzenie do zaufanych, przy kolejnych zakupach zostaną automatycznie rozpoznani, a płatność będzie mogła się odbyć jednym kliknięciem.

Jeśli użytkownik zapisze kartę do Click to Pay, a nie doda swojego urządzenia do listy zaufanych, podczas potwierdzania płatności kartą, będzie poproszony o wprowadzenie jednorazowego kodu przesłanego SMS-em lub wysłanego e-mailem.

