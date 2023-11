Rosja buduje urządzenia do niszczenia myśliwców F-16

Rosja w ostatnich miesiącach bardzo mocno inwestuje w rozwój systemów walki radio-elektronicznej i obrony powietrznej, które będą mogły szybko i skutecznie wykrywać i neutralizować ukraińskie myśliwce F-16. Siły Zbrojne Ukrainy też nie stoją z założonymi rękoma. Pojawiają się nowe systemy obrony Patriot czy IRIS-T, które będą mogły strącać rosyjskie samoloty wysyłane w kontrze do zadań F-16.

Myśliwce F-16 to wciąż najpopularniejsze myśliwce wielozadaniowe na świecie. Najwięcej ich znajduje się we flotach europejskich krajów NATO. Powstały one w Stanach Zjednoczonych i za ich projekt oraz produkcję odpowiada koncern Lockheed Martin, czyli ten sam, który stworzył najnowocześniejszy myśliwiec 5. generacji F-35. Maszyna ma długość 15 metrów i rozwija prędkość ponad 2000 km/h.

Czym są amerykańskie myśliwce F-16

Myśliwce F-16 mogą przenosić podwieszane uzbrojenie w postaci pocisków rakietowych AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM i przeciwokrętowych AGM-84D Harpoon oraz bomb JDAM, Paveway, CBU-87, CBU-89, GBU-10 i GBU-12. Co ciekawe, Ukraina chce posiadać docelowo 300 myśliwców F-16. Będzie to niezbędne do wygrania wojny z Rosją i utrzymania granic kraju w przyszłości. Korzystanie ze sprzętu i broni NATO pozwoli Ukrainie również szybciej zintegrować się z sojuszem i do niego ostatecznie wejść.