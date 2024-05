Max wkrótce debiutuje w Polsce. W tle podwyżki cen subskrypcji

Max zaserwowało podwyżki cen dla klientów wcześnie w 2023 r. Wtedy cena planu bez reklam dla klientów została podniesiona w Stanach Zjednoczonych do kwoty 15,99 dol./miesiąc. Wygląda na to, że w drodze są kolejne podwyżki, o czym raportuje Bloomberg.

Platforma Max szykuje kolejne podwyżki cen

Warner Bros. Discovery, które jest właścicielem platformy Max, wyznaczył sobie zadania związane zarówno z szukaniem oszczędności, jak i osiągnięciem celów finansowych na kilka najbliższych lat.

CEO firmy, David Zaslav niedawno zdecydował się na działania, które pozwolą Warner Bros. Discovery na uzyskanie oszczędności. Związane to było m.in. ze zwolnieniami. Teraz WBD chce realizować kolejne cele i na ich liście jest m.in. osiągnięcie 1 mld dolarów przychodu z platform Max i Discovery+. Niestety koszty te poniosą klienci.

Dlatego Warner Bros. Discovery podjęło decyzje związane z podniesieniem cen poszczególnych subskrypcji. Niestety konkretne kwoty nie są znane i pewnie zostaną ogłoszone bliżej wprowadzenia ich na rynek. Poza tym firma w niedługim czasie planuje także powalczyć z osobami, które współdzielą konta z innymi użytkownikami.

Max za kilka tygodni w Polsce

Wiemy, że platforma Max zastąpi HBO Max w Polsce już 11 czerwca. Tego dnia odbędzie się premiera usługi nad Wisłą. Cen subskrypcji, których ma być kilka, na razie nie podano. Wiemy jednak, za przykładem naszych południowych sąsiadów, że platforma w nowej odsłonie ma być droższa.

Obecnie nie wiadomo również, co stanie się z dotychczasowymi subskrybentami HBO Max i do jakich dokładnie planów zostaną przeniesione ich konta. Informacje na ten temat zostaną ujawnione w niedługim czasie. Wiemy, że ma to nastąpić jeszcze przed czerwcową premierą. Najprawdopodobniej zostaną oni przeniesieni do standardowego planu Max bez reklam.

Plan standardowy Max daje możliwość oglądania produkcji bez reklam, ale tylko w jakości Full HD. Obraz w 4K czy dźwięk przestrzenny Dolby Atmos są zarezerwowane dla najdroższej subskrypcji dostępnej w platformie. Na pocieszenie jest fakt, że treści ma być znacznie więcej niż w HBO Max.