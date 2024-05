Mobile Launcher 2 nabiera kształtów. NASA buduje ogromny pojazd

"Crawler" to ogromny pojazd, który NASA używa do transportowania rakiet na stanowiska startowe na Florydzie. Agencja pracuje nad księżycowym programem Artemis, który zakłada skonstruowanie jeszcze większych rakiet Space Launch System. Z myślą o nich budowana jest nowa platforma mobilna. "Mobile Launcher 2" nabiera kształtów.

"Mobile Launcher 2" składany w całość

NASA w zeszłym tygodniu przekazała, że prace nad "Mobile Launcher 2" idą w dobrym kierunku. Szkielet konstrukcji ważący ponad tysiąc ton został przeniesiony na stanowisko montażowe, gdzie zostaną dodane nowe elementy.

Obserwowanie, jak Mobile Launcher 2 nabiera kształtu, było niesamowite. Za każdym razem, gdy możemy zobaczyć przejaw naszej pracy na sprzęcie fizycznym, to dla zespołu EGS jest bardzo znaczące. Jest to również inspirujące dla przyszłości programu Artemis, ponieważ każda umieszczona śruba i kratownica oznaczają kolejną fazę powrotu ludzkości na Księżyc. powiedział Shawn Quinn, kierownik programu NASA EGS

W zeszłym tygodniu pod boki konstrukcji wjechały cztery samobieżne transportery modułowe, na które opuszczono podstawę. Po osadzeniu na ośmiu podnośnikach całość uniesiono 5 m do góry, co pozwoliło na prowadzenie kolejnych prac związanych z integracją nowych elementów, w tym systemu gąsienic, który umożliwi jazdę. Potem przyjdzie czas na elektrykę oraz montaż innych części.

Zdjęcie NASA buduje pojazd "Mobile Launcher 2" w centrum na Florydzie. / Isaac Watson / materiał zewnętrzny

NASA wykorzysta pojazd w przyszłych misjach Artemis

"Mobile Launcher 2" to ogromna platforma dla rakiet, która ma dwupiętrową konstrukcję i posłuży w przyszłości do składania rakiet SLS oraz integracji z kapsułami Orion, co ma odbywać się w hangarze VAB (Vehicle Assembly Building) znajdującym się w Centrum Kosmicznym imienia Johna F. Kennedy'ego na Florydzie.

Maszyna zostanie wykorzystana w połączeniu ze Space Launch System Block 1B, czyli potężniejszą wersją rakiety, którą NASA planuje wykorzystać w misji Artemis IV (planowanej na 2028 r.) oraz kolejnych. Zapewni ona większe możliwości z zakresu wynoszenia ładunków w kosmos, które następnie polecą na Księżyc. Pojazd powstaje w ramach programu NASA EGS (Exploration Ground Systems) we współpracy z Bechtel National Inc.

NASA obecnie dysponuje dwoma transporterami "crawler", które pamiętają jeszcze czasy misji Apollo. Zostały one zbudowane przez firmę Marion Power Shovel i dostarczone w 1965 r. Później używano je również m.in. do transportu wahadłowców z programu Space Shuttle.

