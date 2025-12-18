Chińczycy zbudowali największą maszynę wiertniczą, która nazwano Linghang. To TBM z ogromną tarczą, która obecnie wierci długi tunel kolejowy biegnący pod rzeką Jangcy. Ma on znacząco skrócić czas przejazdu pociągów między miastami Szanghaj, Nankin czy Hefei.

Największa maszyna wiertnicza na świecie z tarczą o średnicy ponad 15 metrów

Linghang to wielki TBM i pierwszy na świecie, który wyposażono w tak dużą tarczę skrawającą. Jej średnica to aż 15,4 metra. Cała maszyna wiertnicza ma długość 148 metrów i waży około 4 tys. ton.

Chińczycy wykorzystali tu nowoczesne rozwiązania, które znacząco zmniejszyły obsługę przez człowieka. Linghang ma zaawansowany, inteligentny system sterowania, który automatycznie dostosowuje ciśnienie. Na podstawie algorytmów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, jest w stanie przewidywać warunki oraz dostosowywać prędkość ruchu.

Maszyna wyposażona jest w zaawansowany system drążenia tuneli, który umożliwia autonomiczną pracę dzięki inteligentnej analizie i podejmowaniu decyzji

Ogromny TBM z Chin ustanowił rekord świata w wierceniu tuneli

Linghang to maszyna wiertnicza, która przy okazji ustanowiła nowy rekord świata w wierceniu tuneli. Wielki TBM w ciągu zaledwie jednego miesiąca wydrążył odcinek o długości aż 718 metrów.

To pierwszy raz na świecie, kiedy maszyna z tarczą o średnicy 15 metrów osiągnęła nieprzerwane drążenie tunelu o długości 10 tys. metrów podczas jednego przejazdu

Cały tunel, który ma przebiegać pod rzeką Jangcy, będzie długi na ponad 10 kilometrów. Po ukończeniu prac zostanie on oddany do użytku dla pociągów dużych prędkości. Jak dobrze wiemy, Chiny mają najszybsze komercyjne składy na świecie i nowy CR450 rozwija prędkość przekraczającą 400 km/h.

Maszyny TBM stworzone w Chinach okupują około 70 proc. rynku. Dwa takie kolosy wiercą również najdłuższy tunel kolejowy w Polsce, który powstaje w Małopolsce i będący częścią projektu Podłęże - Piekiełko. Są to maszyny o nazwach Kinga i Jadwiga.

