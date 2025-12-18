Największa maszyna wiertnicza na świecie osiągnęła kamień milowy. Padł rekord
Linghang to największa maszyna wiertnicza na świecie, którą zbudowali Chińczycy. Ogromny TBM ma tarczę o średnicy ponad 15 metrów i drąży obecnie tunel pod rzeką Jangcy, którego długość to 10 tys. metrów. Linghang wykorzystuje zaawansowany, inteligentny system sterowania i w ciągu miesiąca maszyna wywierciła odcinek o długości kilkuset metrów.
Chińczycy zbudowali największą maszynę wiertniczą, która nazwano Linghang. To TBM z ogromną tarczą, która obecnie wierci długi tunel kolejowy biegnący pod rzeką Jangcy. Ma on znacząco skrócić czas przejazdu pociągów między miastami Szanghaj, Nankin czy Hefei.
Największa maszyna wiertnicza na świecie z tarczą o średnicy ponad 15 metrów
Linghang to wielki TBM i pierwszy na świecie, który wyposażono w tak dużą tarczę skrawającą. Jej średnica to aż 15,4 metra. Cała maszyna wiertnicza ma długość 148 metrów i waży około 4 tys. ton.
Chińczycy wykorzystali tu nowoczesne rozwiązania, które znacząco zmniejszyły obsługę przez człowieka. Linghang ma zaawansowany, inteligentny system sterowania, który automatycznie dostosowuje ciśnienie. Na podstawie algorytmów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, jest w stanie przewidywać warunki oraz dostosowywać prędkość ruchu.
Maszyna wyposażona jest w zaawansowany system drążenia tuneli, który umożliwia autonomiczną pracę dzięki inteligentnej analizie i podejmowaniu decyzji
Ogromny TBM z Chin ustanowił rekord świata w wierceniu tuneli
Linghang to maszyna wiertnicza, która przy okazji ustanowiła nowy rekord świata w wierceniu tuneli. Wielki TBM w ciągu zaledwie jednego miesiąca wydrążył odcinek o długości aż 718 metrów.
To pierwszy raz na świecie, kiedy maszyna z tarczą o średnicy 15 metrów osiągnęła nieprzerwane drążenie tunelu o długości 10 tys. metrów podczas jednego przejazdu
Cały tunel, który ma przebiegać pod rzeką Jangcy, będzie długi na ponad 10 kilometrów. Po ukończeniu prac zostanie on oddany do użytku dla pociągów dużych prędkości. Jak dobrze wiemy, Chiny mają najszybsze komercyjne składy na świecie i nowy CR450 rozwija prędkość przekraczającą 400 km/h.
Maszyny TBM stworzone w Chinach okupują około 70 proc. rynku. Dwa takie kolosy wiercą również najdłuższy tunel kolejowy w Polsce, który powstaje w Małopolsce i będący częścią projektu Podłęże - Piekiełko. Są to maszyny o nazwach Kinga i Jadwiga.