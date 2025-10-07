Wojewoda mazowiecki podpisał właśnie decyzję lokalizacyjną dla budowy linii kolejowej do Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

- Procedura oddziaływania na środowisko przeszła właściwie całą drogę administracyjną, łącznie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego. To umożliwiło nam dalszą współpracę z PKP PLK, które od początku właściwie było wskazywane jako wykonawca tego 5-kilometrowego odcinka linii kolejowej - powiedział Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

5,5 km torów do lotniska w Modlinie

Koszt inwestycji szacowany jest na 256 mln zł, z czego część zostanie pokryta z funduszy unijnych dla województwa mazowieckiego.

Nowa dwutorowa, zelektryfikowana linia o długości ok. 5,5 km połączy stację Modlin z lotniskiem. Projekt obejmuje rozbudowę stacji Modlin o dodatkowy tor i 200-metrowy peron oraz budowę naziemnej stacji kolejowej przy lotnisku, stacji towarowej i trzech wiaduktów - w ciągu drogi krajowej nr 62, drogi powiatowej nr 2413W oraz drogi dojazdowej do portu.

Maksymalna prędkość z jaką będą po niej kursować pociągi, to 100 km/h.

Tak ma wyglądać nowa stacja kolejowa przy lotnisku w Modlinie. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie materiały prasowe

- Dzisiaj uzyskaliśmy decyzję o lokalizacji linii kolejowej. Spodziewamy się w związku z tym, że będziemy w stanie w pierwszej połowie przyszłego roku ogłosić przetarg na realizację robót budowlanych na tym odcinku i podpisać umowę na realizację robót budowlanych w pierwszym kwartale 2027 roku. W międzyczasie uzyskamy również pozwolenie na budowę. Wykonawca rozpocznie prace w 2027 roku. Spodziewamy się, że pasażerowie będą mogli skorzystać z tego połączenia kolejowego w drugiej połowie 2029 roku - powiedział Maciej Kaczorek, członek zarządu PKP PLK i dyrektor ds. strategii i rozwoju.

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin znajduje się 37 km od centrum Warszawy, w pobliżu drogi ekspresowej S7 i linii kolejowej Warszawa-Modlin. W 2024 roku odprawił blisko 2,7 mln pasażerów.

