Nowa linia kolejowa połączy Modlin z lotniskiem za cztery lata
256 milionów złotych będzie kosztowała nowa linia kolejowa, która ma połączyć Modlin z lotniskiem. Budowa pięciokilometrowego odcinka torów rozpocznie się w 2027 roku, a zakończy dwa lata później. Obecnie pasażerowie, którzy docierają na lotnisko pociągiem, dojeżdżają do Modlina, a brakujący odcinek pokonują autobusem.
Wojewoda mazowiecki podpisał właśnie decyzję lokalizacyjną dla budowy linii kolejowej do Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.
- Procedura oddziaływania na środowisko przeszła właściwie całą drogę administracyjną, łącznie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego. To umożliwiło nam dalszą współpracę z PKP PLK, które od początku właściwie było wskazywane jako wykonawca tego 5-kilometrowego odcinka linii kolejowej - powiedział Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
5,5 km torów do lotniska w Modlinie
Koszt inwestycji szacowany jest na 256 mln zł, z czego część zostanie pokryta z funduszy unijnych dla województwa mazowieckiego.
Nowa dwutorowa, zelektryfikowana linia o długości ok. 5,5 km połączy stację Modlin z lotniskiem. Projekt obejmuje rozbudowę stacji Modlin o dodatkowy tor i 200-metrowy peron oraz budowę naziemnej stacji kolejowej przy lotnisku, stacji towarowej i trzech wiaduktów - w ciągu drogi krajowej nr 62, drogi powiatowej nr 2413W oraz drogi dojazdowej do portu.
Maksymalna prędkość z jaką będą po niej kursować pociągi, to 100 km/h.
- Dzisiaj uzyskaliśmy decyzję o lokalizacji linii kolejowej. Spodziewamy się w związku z tym, że będziemy w stanie w pierwszej połowie przyszłego roku ogłosić przetarg na realizację robót budowlanych na tym odcinku i podpisać umowę na realizację robót budowlanych w pierwszym kwartale 2027 roku. W międzyczasie uzyskamy również pozwolenie na budowę. Wykonawca rozpocznie prace w 2027 roku. Spodziewamy się, że pasażerowie będą mogli skorzystać z tego połączenia kolejowego w drugiej połowie 2029 roku - powiedział Maciej Kaczorek, członek zarządu PKP PLK i dyrektor ds. strategii i rozwoju.
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin znajduje się 37 km od centrum Warszawy, w pobliżu drogi ekspresowej S7 i linii kolejowej Warszawa-Modlin. W 2024 roku odprawił blisko 2,7 mln pasażerów.