Punktualność pociągów w Polsce może pozostawiać trochę do życzenia, choć sytuacja z roku na rok ulega poprawie. PKP Polskie Linie Kolejowe, które odpowiada za infrastrukturę kolejową w kraju, wprowadza kolejne działania mające na celu zmniejszenie problemu. Na co się zdecydowano?

Nowa strategia PKP PLK ma zapewnić lepszą punktualność pociągów w Polsce

PKP Polskie Linie Kolejowe przyjęły nową strategię, której celem jest zwiększenie punktualności przyjazdów oraz odjazdów pociągów na rodzimej sieci. Jest to cały pakiet działań, które mają poprawić wskaźniki.

PKP PLK zdecydowało się na różne rozwiązania. Z jednej strony są to działania czysto operacyjne. Z drugiej mamy do czynienia z nowymi modelami rozliczeń z podmiotami, którzy nie są przewoźnikami kolejowymi. Za cel postawiono zmniejszenie udziału zdarzeń, które mogą mieć negatywny wpływ na ruch na torach oraz szybsze reagowanie na zaistniałe sytuacje, jak na przykład awarie.

W przypadku tych pierwszych (zmniejszeniu liczby niepożądanych zdarzeń) PKP PLK zdecydowało się na prewencyjne podejście do zarządzania infrastrukturą. Następnie mamy nowy model zarządzania awariami sieci trakcyjnej czy usterkami urządzeń srk. Zdecydowano się także na ograniczenie wpływu inwestycji na dostępność infrastruktury. Jak dobrze wiemy wszelkie remonty czy modernizacje sieci prowadzą do zmian w punktualności pociągów.

Dużą rolę w tych działaniach odgrywają narzędzia mające na celu szybsze reagowanie na awarie i ograniczanie ich skutków dla istniejących rozkładów jazdy pociągów. Zarządca infrastruktury chce osiągnąć w ten sposób cel, którym jest szybkie przywracanie pełnej dostępności niezależnie od zdarzeń.

PKP PLK wprowadza nowy system rozliczeń zakłóceń

Punktualność pociągów zależy nie tylko od samych przewoźników. Wpływ na opóźnienia mają także inne podmioty. PKP PLK zdaje sobie z tego sprawę i dlatego wprowadza nowy system rozliczania zakłóceń i ograniczeń w dostępności infrastruktury kolejowej. Dotyczy on podmiotów niebędących przewoźnikami.

Dokument zakłada m.in. naliczanie opłat oraz kar związanych z kosztami wynikającymi z opóźnień pociągów. PKP Polskie Linie Kolejowe planują kontynuować działania, których celem jest poprawa punktualności na polskiej sieci. Będą one realizowane we współpracy z przewoźnikami czy podmiotami, którym powierza się prace związane z infrastrukturą kolejową.

Jak wygląda punktualność pociągów w Polsce?

Ostatni raport Urzędu Transportu Kolejowego obejmującego ten aspekt polskiej kolei jest za trzeci kwartał 2025 r. Wtedy punktualność pociągów pasażerskich wyniosła 91,06 proc., czyli była o niecałe 0,6 proc. lepsza w ujęciu rok do roku.

Tutaj warto mieć na uwadze, że w tym czasie torami w Polsce pojechało prawie 571,5 tys. pociągów, czyli o niecałe 43 tys. więcej niż rok wcześniej. Mimo zwiększonego ruchu parametr uległ niewielkiej poprawie.

Sytuacja zapewne uległa pogorszeniu zimą. Fala mrozów i opady śniegu miały negatywny wpływ na ruch pociągów na wybranych trasach i z pewnością będzie to widoczne w raportach podsumowujących obecny kwartał.

