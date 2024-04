Spis treści: 01 Niebezpieczne aplikacje w Google Play

02 Dziesiątki szkodliwych aplikacji

03 Licho nie śpi, hakerzy też

Niebezpieczne aplikacje w Google Play

Jeżeli macie te 3 aplikacje, to pora jak najszybciej je skasować - tymi słowami dość często rozpoczynają się ważne wieści dotyczące sklepu Google Play na telefonach i tabletach z Androidem. Nie inaczej jest w tym wypadku, bowiem wykryto, że niektóre apki mogą stanowić dla nas poważne zagrożenie.

Jak informują eksperci z firmy ESET, w trzech aplikacjach dostępnych na platformie wykryto szkodliwe oprogramowanie XploitSPY. Te wykorzystuje "natywną bibliotekę do kamuflażu adresów serwerów dowodzenia i kontroli złośliwego oprogramowania" (za telepolis.pl). Apki mogą wykraść nasze dane osobiste i informacje o logowaniach np. do bankowości elektronicznej. Tak, zagrożone są również nasze finanse.

Oto szkodliwe aplikacje z Google Play:

Sim Info

Dink Messenger

Defcom

W momencie pisania tego tekstu nie udało mi się znaleźć wymienionych programów w sklepie od Google. Najpewniej po zgłoszeniu zagrożenia zostały wycofane z dystrybucji, jednak nie oznacza to, że są już bezpieczne. Jeżeli ktoś z was wciąż ma je zainstalowane na telefonie, to szkodliwe oprogramowanie może wyrządzić niemałe szkody.

Dziesiątki szkodliwych aplikacji

Nie tak dawno, bo na początku kwietnia tego roku pisałem o niemal 30 niebezpiecznych aplikacjach. Wówczas "motywem przewodnim" był VPN, czyli programy rzekomo pozwalające zachować prywatność w sieci. Z prywatnością nie miały jednak wiele wspólnego. Instalacja i korzystanie z nich niosło spore zagrożenie dla naszych danych. Oto lista:

Anims Keyboard

Blaze Stride

Byte Blade VPN

Android 12 Launcher

Android 13 Launcher

Android 14 Launcher

CaptainDroid Feeds

Free Old Classic Movies

Phone Comparison

Fast Fly VPN

Fast Fox VPN

Fast Line VPN

Funny Char Ging Animation

Limo Edges

Oko VPN

Phone App Launcher

Quick Flow VPN

Sample VPN

Secure Thunder

Shine Secure

Lite VPN

Speed Surf

Swift Shield VPN

Turbo Track VPN

Turbo Tunnel VPN

Yellow Flash VPN

VPN Ultra

Run VPN

Jak widać, w sklepie Google Play całkiem łatwo natrafić na coś, co przynieść może nam spore szkody.

Licho nie śpi, hakerzy też

To nie pierwszy raz, gdy w zasobach sklepu Google Play znaleziono szkodliwe aplikacje. Można odnieść wrażenie, że tych jest coraz więcej. Zasoby sklepu z aplikacjami są ogromne, a czasami pewne szkodliwe programy "prześlizgują" się uwadze większości i czyhają na potencjalne ofiary. O ile część z nich jest zgłaszana do Google i usuwana, to niektóre spośród apek dość długo znajduje się w cyfrowej dystrybucji. Co gorsza, z reguły programy te są udostępniane pod przykrywką oferowania ważnych funkcji, lub treści przeznaczonych dla dzieci.

Tak było choćby w tym przypadku, gdy grafiki promujące apki były ewidentnie skierowane do młodszej części użytkowników. Pod przykrywką kreskówkowych postaci i prostej gry-loterii, na naszym telefonie instalowane było oprogramowanie, mogące szpiegować naszą aktywność w sieci i zbierać dane bez naszej wiedzy.

Ostatecznie warto przed każdym pobraniem nowej aplikacji zweryfikować, czy pochodzi ona od sprawdzonego dostawcy. Szukając VPN czy gry dla najmłodszych możemy całkiem łatwo natrafić na program, który niekoniecznie będzie działał tak, jak sobie to wyobrażaliśmy. A konsekwencje mogą być poważne.