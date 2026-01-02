Projekt kabiny pasażerskiej Boeinga 737 MAX 8 opracowała brytyjska agencja Tangerine, specjalizująca się w projektowaniu wnętrz samolotów. Współpracuje ona z LOT-em przy wdrażaniu spójnego języka wizualnego marki w kabinach samolotów.

LOT wraz z odświeżoną kabiną Boeinga 737 MAX 8 wprowadza kolejne udogodnienia - pasażerowie podróżować będą w nowoczesnych fotelach.

Oferują one regulowany w sześciu płaszczyznach zagłówek, port USB-C z ładowaniem o mocy 60 W, uchwyt na urządzenie mobilne oraz ergonomiczne rozwiązania, zapewniające komfort nawet podczas dłuższych lotów.

Te rozwiązania mają podnieść wygodę podróży, wpisując się w koncepcję spójnego doświadczenia pasażera. Fotele zostały wyprodukowane w Polsce przez firmę RECARO, jednego z wiodących producentów foteli lotniczych na świecie.

Nowe wnętrza samolotów to naturalna kontynuacja zmian, które LOT wprowadza od kilku lat. W podobnej koncepcji zaprojektowane zostały saloniki biznesowe - Mazurek i Polonez na Lotnisku Chopina w Warszawie oraz niedawno otwarty w Chicago O'Hare.

W tym kierunku LOT będzie zmieniać wnętrza kolejnych samolotów (m.in. szerokokadłubowych Dreamlinerów czy nowych Airbusów A220) oraz inne przestrzenie związane z podróżą - od saloników po cyfrowe platformy - promując polskie rzemiosło, sztukę i rodzime marki.

Projekt kabin, podobnie jak przestrzeni lotniskowych, czerpie inspiracje z rodzimego krajobrazu i estetyki. Paleta barw – głębokie błękity i ciepłe bursztynowe akcenty – tworzy atmosferę spokoju, a świadome wykorzystanie światła sprzyja wyciszeniu i komfortowi. Nowa aranżacja wnętrz to nie tylko zmiana estetyczna, lecz część spójnej strategii zapewniania pasażerom wyjątkowego doświadczenia podczas podróży.

Nowa kabina Boeinga 737 MAX Polskich Linii Lotniczych LOT. materiały prasowe

Nowe fotele w Boeingu 737 MAX Polskich Linii Lotniczych LOT. materiały prasowe

Nowe fotele w Boeingu 737 MAX Polskich Linii Lotniczych LOT. materiały prasowe

W kabinie pasażerskiej Boeinga 737 MAX Polskich Linii Lotniczych LOT zmieniło się praktycznie wszystko. materiały prasowe

Nowa kabina Boeinga 737 MAX Polskich Linii Lotniczych LOT. materiały prasowe

Kiedy atakuje cię własne ciało. Toczeń i inne choroby autoimmunologiczne © 2025 Associated Press