Nowe wnętrza w samolotach LOT. Wielkie zmiany dla pasażerów
Polskie Linie Lotnicze LOT pokazały nowy wygląd kabiny pasażerskiej samolotów Boeing 737 MAX 8, która łączy polskie wzornictwo z nowoczesną technologią. W piątek 2 stycznia, pierwszy egzemplarz (SP-LYA) rozpoczyna regularne loty. Dziś skorzystają z niego pasażerowie na trasie Warszawa-Madryt-Warszawa. W kolorystyce kabiny pasażerskiej dominują odcienie miedzi i bursztynu, a całość - według zapowiedzi - ma być inspirowana krajobrazem polskich Tatr i wschodzącego słońca.
Projekt kabiny pasażerskiej Boeinga 737 MAX 8 opracowała brytyjska agencja Tangerine, specjalizująca się w projektowaniu wnętrz samolotów. Współpracuje ona z LOT-em przy wdrażaniu spójnego języka wizualnego marki w kabinach samolotów.
LOT wraz z odświeżoną kabiną Boeinga 737 MAX 8 wprowadza kolejne udogodnienia - pasażerowie podróżować będą w nowoczesnych fotelach.
Oferują one regulowany w sześciu płaszczyznach zagłówek, port USB-C z ładowaniem o mocy 60 W, uchwyt na urządzenie mobilne oraz ergonomiczne rozwiązania, zapewniające komfort nawet podczas dłuższych lotów.
Te rozwiązania mają podnieść wygodę podróży, wpisując się w koncepcję spójnego doświadczenia pasażera. Fotele zostały wyprodukowane w Polsce przez firmę RECARO, jednego z wiodących producentów foteli lotniczych na świecie.
Nowe wnętrza samolotów to naturalna kontynuacja zmian, które LOT wprowadza od kilku lat. W podobnej koncepcji zaprojektowane zostały saloniki biznesowe - Mazurek i Polonez na Lotnisku Chopina w Warszawie oraz niedawno otwarty w Chicago O'Hare.
W tym kierunku LOT będzie zmieniać wnętrza kolejnych samolotów (m.in. szerokokadłubowych Dreamlinerów czy nowych Airbusów A220) oraz inne przestrzenie związane z podróżą - od saloników po cyfrowe platformy - promując polskie rzemiosło, sztukę i rodzime marki.
Projekt kabin, podobnie jak przestrzeni lotniskowych, czerpie inspiracje z rodzimego krajobrazu i estetyki. Paleta barw – głębokie błękity i ciepłe bursztynowe akcenty – tworzy atmosferę spokoju, a świadome wykorzystanie światła sprzyja wyciszeniu i komfortowi. Nowa aranżacja wnętrz to nie tylko zmiana estetyczna, lecz część spójnej strategii zapewniania pasażerom wyjątkowego doświadczenia podczas podróży.