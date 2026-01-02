Nowe wnętrza w samolotach LOT. Wielkie zmiany dla pasażerów

Tomasz Wróblewski

Oprac.: Tomasz Wróblewski

Polskie Linie Lotnicze LOT pokazały nowy wygląd kabiny pasażerskiej samolotów Boeing 737 MAX 8, która łączy polskie wzornictwo z nowoczesną technologią. W piątek 2 stycznia, pierwszy egzemplarz (SP-LYA) rozpoczyna regularne loty. Dziś skorzystają z niego pasażerowie na trasie Warszawa-Madryt-Warszawa. W kolorystyce kabiny pasażerskiej dominują odcienie miedzi i bursztynu, a całość - według zapowiedzi - ma być inspirowana krajobrazem polskich Tatr i wschodzącego słońca.

Rzędy pustych foteli pasażerskich wewnątrz kabiny samolotu z wyraźnie widocznym przejściem między siedzeniami i delikatnym oświetleniem sufitowym.
Nowa kabina Boeinga 737 MAX z floty PLL LOT.materiały prasowe

Projekt kabiny pasażerskiej Boeinga 737 MAX 8 opracowała brytyjska agencja Tangerine, specjalizująca się w projektowaniu wnętrz samolotów. Współpracuje ona z LOT-em przy wdrażaniu spójnego języka wizualnego marki w kabinach samolotów.

LOT wraz z odświeżoną kabiną Boeinga 737 MAX 8 wprowadza kolejne udogodnienia - pasażerowie podróżować będą w nowoczesnych fotelach.
Oferują one regulowany w sześciu płaszczyznach zagłówek, port USB-C z ładowaniem o mocy 60 W, uchwyt na urządzenie mobilne oraz ergonomiczne rozwiązania, zapewniające komfort nawet podczas dłuższych lotów.
Te rozwiązania mają podnieść wygodę podróży, wpisując się w koncepcję spójnego doświadczenia pasażera. Fotele zostały wyprodukowane w Polsce przez firmę RECARO, jednego z wiodących producentów foteli lotniczych na świecie.

Zobacz również:

Boeing 737 MAX 8 w barwach LOT.
Technologia

Nowy Boeing 737 MAX 8 we flocie LOT-u. Prezent na święta

Tomasz Wróblewski
Tomasz Wróblewski

Nowe wnętrza samolotów to naturalna kontynuacja zmian, które LOT wprowadza od kilku lat. W podobnej koncepcji zaprojektowane zostały saloniki biznesowe - Mazurek i Polonez na Lotnisku Chopina w Warszawie oraz niedawno otwarty w Chicago O'Hare.
W tym kierunku LOT będzie zmieniać wnętrza kolejnych samolotów (m.in. szerokokadłubowych Dreamlinerów czy nowych Airbusów A220) oraz inne przestrzenie związane z podróżą - od saloników po cyfrowe platformy - promując polskie rzemiosło, sztukę i rodzime marki.

Projekt kabin, podobnie jak przestrzeni lotniskowych, czerpie inspiracje z rodzimego krajobrazu i estetyki. Paleta barw – głębokie błękity i ciepłe bursztynowe akcenty – tworzy atmosferę spokoju, a świadome wykorzystanie światła sprzyja wyciszeniu i komfortowi. Nowa aranżacja wnętrz to nie tylko zmiana estetyczna, lecz część spójnej strategii zapewniania pasażerom wyjątkowego doświadczenia podczas podróży.
mówi Izabela Leszczyńska, dyrektor Biura Rozwoju Produktu i Customer Experience w PLL LOT
Rzędy ciemnogranatowych, pustych foteli lotniczych z oparciami z wyhaftowanym napisem o większej przestrzeni dla komfortu podróży, dobrze oświetlone wnętrze kabiny pasażerskiej.
Nowa kabina Boeinga 737 MAX Polskich Linii Lotniczych LOT.materiały prasowe
Siedzenie samolotowe z rozłożonymi stolikami, na jednym z nich papierowy kubek LOT i baton, tło stanowią kolejne rzędy siedzeń.
Nowe fotele w Boeingu 737 MAX Polskich Linii Lotniczych LOT.materiały prasowe
Rząd siedzeń w samolocie pasażerskim, z widocznym złożonym stolikiem i telefonem umieszczonym na tacka, który ładuje się przez port USB w oparciu fotela.
Nowe fotele w Boeingu 737 MAX Polskich Linii Lotniczych LOT.materiały prasowe
Fragment wnętrza samolotu pasażerskiego z widocznym niebieskim panelem z logo linii lotniczej oraz częścią fotela i zasłoną oddzielającą sekcję kabiny.
W kabinie pasażerskiej Boeinga 737 MAX Polskich Linii Lotniczych LOT zmieniło się praktycznie wszystko.materiały prasowe
Wnętrze samolotu pasażerskiego z rzędem pustych foteli, przestronna kabina z zamkniętymi schowkami na bagaż i zasłoniętą kotarą oddzielającą część klasy ekonomicznej od innych stref samolotu, przy miękkim oświetleniu.
Nowa kabina Boeinga 737 MAX Polskich Linii Lotniczych LOT.materiały prasowe
Kiedy atakuje cię własne ciało. Toczeń i inne choroby autoimmunologiczne© 2025 Associated Press
materiał prasowy
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

Najnowsze