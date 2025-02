Nowy dokument ma trafić do mObywatela

Jak wynika z informacji opublikowanych na łamach serwisu remiza.com.pl, w podkomisji stałej do spraw rozwoju i promocji Ochotniczych Straży Pożarnych trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o OSP . Zmiany uwzględniają między innymi wprowadzenie elektronicznych legitymacji dla strażaków ratowników OSP . Nowe dokumenty w wersji mobilnej mają pojawić się w aplikacji mObywatel .

Żeby otrzymać legitymację, strażak będzie musiał złożyć wniosek . Po odpowiedniej weryfikacji dokument zostanie wpisany do rejestru. Legitymacja będzie zawierała dane strażaka, zdjęcie, nazwę jednostki OSP i gminy oraz numer legitymacji wraz z datą ważności. Dokładny wzór dokumentu ma zostać określony przez MSWiA (w porozumieniu z Ministerstwem Cyfryzacji ).

Kiedy konkretnie zostanie wprowadzona legitymacja strażaka w mObywatelu? Po zakończeniu prac we wspomnianej podkomisji projekt ma trafić do Sejmu, potem do Senatu, a na koniec na biurko prezydenta. Po podpisaniu ustawy wejdzie ona w życie po 3 miesiącach od momentu ogłoszenia.