Nowy Mac Studio to najpotężniejszy komputer Mac, jaki kiedykolwiek stworzyliśmy. Mac Studio to klasa sama w sobie. Użytkownicy realizujący wymagające zadania zarówno w domu, jak i w profesjonalnych studiach na całym świecie zyskają przełomowe rozwiązanie przynoszące niezrównaną wydajność w kompaktowej i cichej konstrukcji, która świetnie pasuje do każdego biurka. Wraz z nowym komputerem Mac Studio przekazujemy w ręce użytkowników czip M4 Max i M3 Ultra o jeszcze bardziej ekstremalnych osiągach, zunifikowaną pamięci RAM o pojemności pół terabajta danych, nawet 16 TB superszybkiej pamięci masowej oraz interfejs Thunderbolt 5. Mac Studio to prawdziwie niezrównany desktop pro

powiedział John Ternus, starszy wiceprezes Apple w pionie Hardware Engineering.