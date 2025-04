Nowy obowiązek dla każdego Polaka. 6 lat na wymianę, potem kara

Obowiązkowa wymiana liczników. Polacy mają czas do 2031 roku

W związku z wdrażaniem regulacji unijnych oraz przepisami zawartymi w prawie energetycznym Polacy muszą dokonać wymiany liczników energii elektrycznej . Stary sprzęt mają zastąpić nowoczesne urządzenia umożliwiające zdalny odczyt . Dzięki nim koszty zużycia energii mogą spaść nawet o 10%. Wynika to z faktu, że możliwe stanie się między innymi rozliczanie na podstawie faktycznego zużycia oraz korzystanie z taryf dynamicznych.

Na szczęście konsumenci nie będą musieli ponosić żadnych kosztów związanych z wymianą liczników . Te mają leżeć po stronie operatorów systemu dystrybucyjnego . Co ważne, całe przedsięwzięcie jest współfinansowane z Funduszu Modernizacyjnego . Prawo zakłada, że wszyscy odbiorcy końcowi powinni mieć wymienione liczniki do 4 lipca 2031 roku .

Wymianie mają podlegać także liczniki wody i ciepła , choć w tym przypadku termin jest nieco inny. Przystosowanie owych urządzeń do zdalnego odczytu powinno się odbyć do 1 stycznia 2027 roku .

Okazuje się, że w niektórych sytuacjach wymiana liczników nie jest konieczna . Mowa tutaj o budynkach niedostosowanych do instalacji nowej infrastruktury , czyli na przykład niedużych obiektach. Trzeba jednak zaznaczyć, że w zdecydowanej większości budynków jedno- i wielorodzinnych wymiana będzie musiała nastąpić.

Co istotne - w przypadku niedopełnienia obowiązku wymiany liczników energii , mogą zostać nałożone pewnego rodzaju kary . Mowa tutaj o grzywnie w wysokości do 10 tysięcy złotych , a w skrajnych przypadkach areszcie lub karze ograniczenia wolności . Z tego powodu właściciele i zarządcy budynków powinni pilnować wyznaczonych terminów.

Jeśli chcemy upewnić się co do tego, czy w naszym mieszkaniu są już zainstalowane nowe liczniki ze zdalnym odczytem, warto zwrócić się z zapytaniem do lokalnego dostawcy energii. Dobrze jest również przyjrzeć się urządzeniu - czasami można dostrzec na sprzęcie oznaczenie LZO oznaczające "licznik zdalnego odczytu".